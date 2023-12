Zanim zamkniemy filmowy 2023 roku, warto jeszcze raz pochylić się nad najlepszymi oryginalnymi produkcjami Netflixa. Lista skupi się na różnych obrazach, by każdy z widzów znalazł idealny film do obejrzenia w trakcie świątecznego lenistwa lub przed sylwestrowym szaleństwem.



"Nimona"

Lista najlepszych filmów nie mogłaby zostać otwarta żadnym innym filmem. "Nimona" jest ekstremalną, zabawną, szaloną i najbardziej nieprzewidywalną animacją tego roku. Przepięknie wykonana i pełna ekcji nie pzowoli Wam odwrócić wzorku ani na chwilę.



Akcja filmu osadzona jest świecie łączącym elementy średniowiecza (zamki, rycerze, potwory) i przyszłości (telefony, billboardy, broń). Historia skupia się na dwóch głównych postaciach: tytułowej Nimonie i rycerzu Ballisterze. Wojownik zostaje oskarżony o straszliwą zbrodnię, jego bractwo się go wyrzeka, a on musi jakoś odzyskać dobre imię. Jego jedyną nadzieją i wsparciem jest zmiennokształtna nastolatka, która jak się okazuje, jest bestią, którą rycerz poprzysiągł zabić.



Co może powstać z mieszanki tak różnych postaci? Naprawdę wciągający film, który całkowicie Was w sobie rozkocha.



"Luther: Zmrok"

Luther jest genialnym detektywem, który niestety musi usunąć się w cień. W wyniku nieudanego śledztwa mężczyzna okrywa się hańbą, jednak nierozwiązana sprawa nie daje mu spokoju. Ucieka więc z więzienia i zaczyna ścigać pewnego seryjnego mordercę. Okazuje się, że sprawa nie jest tak łatwa jak się wydawało, a za zbrodniami stoi pewien cyberprzestępca.



"Maestro"

Premiera tego filmowego hitu miała miejsce 2 września, a media dalej nie cichną. Historia skupia się na miłości i kronice życia legendy muzyki, Leonardzie Bernsteinie i Felicii Montealegre Cohn Bernstein. Fabuła obejmuje 30 lat znajomości tej niezwykłej pary, zaczynając od spotkania na jednej z uroczystości, a kończąc na posiadaniu trójki dzieci. Piękny muzyczny dramat, w którym nie brakuje uczuć.



"Gad"

Kolejny film na naszej liście, który skupia się na niełatwym śledztwie. Główny bohater musi zmierzyć się nie tylko z zagadką, ale też z własnymi demonami przeszłości. Grupa dochodzeniowa dosłownie prowadzi zakłady, kto jest mordercą, a każdy z podejrzanych może okazać winnym. Pytania mnożą się, zamiast przybliżać detektywa do rozwiązania zagadki. Jakie będzie rozwiązanie tej sprawy? Obstawcie zakłady wraz z bohaterami filmu!



"Zabójca"

Wystarczy jeden niecelny strzał, by życie pewnego zabójcy całkowicie się zmieniło. Rozproszył go natłok myśli, który zaburzył tak doskonale ułożony plan. Wszystko powinno być rozegrane precyzyjnie i oszczędnie w ruchach. Gdy sprawa się sypie, szybko zaciera ślady i ucieka, ale nie może zaszyć się w kryjówce i przeczekać najgorsze. Najbliższa mu osoba staje się celem, a on nie może zostawić ją bez pomocy.



"Matka"

W tym filmie Jennifer Lopez wciela się w postać byłej żołnierki, która po odejściu z armii wplątuje się w handel ludźmi i bronią. Gdyby tego było mało, zachodzi w ciążę. W tej sytuacji ma tylko dwa wyjścia: albo porzuca świat i wraz z córką będzie się ukrywać, albo zostawia córkę, dając jej szansę na normalne życie.

Niestety, normalność dla głównej bohaterki to obce zjawisko i jest zmuszona udać się na pomoc swojej córce, gdy ta tuż po 12. urodzinach znajduje się w śmiertelnym niebezpieczeństwie.



"Zostaw świat za sobą"

Marzyliście kiedyś o wypadzie, podczas którego nikt do Was nie dzwoni, niczego nie chce? Tylko wy z rodziną, łono natury i... intruzi? Rodzinny wypad zamienia się w walkę o przetrwanie. Obcy przynoszą niepokojące wieści o cyberataku, który sprawia, że świat pogrąża się w chaosie.

Czy intruzi naprawdę są tymi, za których się podają? Czy ich intencje naprawdę są tak czyste, jak twierdzą? Zagadka czeka na rozwiązanie.



"Uciekające kurczaki: Era nuggetsów"

Nasze zestawienie zakończymy kolejną animacją, która pojawiła się na platformie 15 grudnia! Wiele osób pamięta pierwszą część z 2000 roku, kiedy Ginger i Rocky wraz z całą ekipą w spektakularny sposób uciekają z miejsca, z którego kurczaki już raczej nie wychodzą.

Teraz na spokojną przystań dzielnego drobiu przychodzi nowa groza. Czy Ginger ponownie porwie swoją grupę do boju i porzucą ciężko wywalczony spokój? O tym już możecie się przekonać na platformie Netflix!

Wymienione tytuły są zaledwie kilkoma, które pojawiały się w 2023 roku na Netfliksie, a przed nami jeszcze największa produkcja, która jest oczekiwana przez wielu. Już 22 grudnia będziemy mogli zobaczyć "Rebel Moon: Dziecko ognia" - najnowszy film Zacka Snydera, który może stać się konkurencją dla "Gwiezdnych wojen".