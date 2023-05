Netflix dba o potrzeby swoich użytkowników, przez co regularnie zmienia swój repertuar i dodaje nowości kinowe oraz stare klasyki. Widzowie mogą cieszyć się różnorodnością polskich filmów. Do wyboru mają kultowe klasyki, komedie oraz mocne kino akcji. Jeśli zastanawiacie się, co wybrać na dzisiejszy wieczór filmowy, śpieszymy z odpowiedzią.

Jakie polskie komedie warto obejrzeć na Netfliksie?

Wolny wieczór to okazja na obejrzenie przyjemnego i zabawnego filmu. Fani polskiego kina nie będą zawiedzeni propozycjami Netfliksa. "Za duży na bajki" to film familijny opowiadający o chłopcu, który marzy o karierze e-sportowca. Jego plany zostają jednak pokrzyżowane przez chorobę mamy i pojawienie się ekscentrycznej cioci. Chłopiec uczy się, jak sobie poradzić z trudami dorastania. W świetnej roli możemy zobaczyć Dorotę Kolak, która emanuje młodzieńczą energią i charyzmą.

Reklama

Zdjęcie Andrzej Grabowski w filmie "Za duży na bajki" / Jarosław Talacha / materiały prasowe

Netflix proponuje widzom także szereg nowych polskich komedii romantycznych. Mamy szansę zobaczyć trzy części "Planety Singli", która szturmem zdobyła serca Polaków. Oprócz tego mamy do wyboru także nowe części serii "Kogel mogel" oraz popularne produkcje jak "Porady na zdrady" czy "Pech to nie grzech". Fani kina przygodowego mogą zobaczyć "Najmro", czyli luźną interpretację życiorysu słynnego polskiego bandyty Zdzisława Najmrodzkiego.

Zdjęcie Dawid Ogrodnik jako Zdzisław "Najmro" Najmrodzki / Robert Pałka / materiały prasowe

Mocne polskie kino na Netfliksie

Netflix ma także ciekawe propozycje dla miłośników mocnych wrażeń. Dostępne są filmy Patryka Vegi - "Kobiety mafii", "Botoks", "Pitbull. Nowe prządki", "Służby specjalne" to tylko niektóre z nich. Ciekawym filmem jest "Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa". Porusza on temat rozwijania kariery w warszawskim półświatku. Możemy także zobaczyć jedną z nowszych produkcji "Krime Story. Love Story", która zasłynęła przez udział jednych z najpopularniejszych gwiazd polskiego show-biznesu, w tym młodziutkiej Wiktorii Gąsiewskiej. Emocje zapewni nam także "Furioza", czyli produkcja opowiadająca o środowisku kiboli.

Zdjęcie "Furioza" / Kino Świat / materiały prasowe

Osobom, które lubią ekscentryczne kino, na pewno przypadną do gustu dwie części filmu "W lesie dziś nie zaśnie nikt" oraz produkcja "Wszyscy moi przyjaciele nie żyją".

Zobacz także: Julia Wieniawa oceniła występ Blanki. Czy sama zaśpiewa na Eurowizji? [POMPONIK EXCLUSIVE]

Kultowe polskie filmy na Netfliksie

Dla siebie znajdą też coś fani klasyki. Netflix zapewnił wiele produkcji z poprzednich lat, które w dalszym ciągu mają szansę podbić serca widzów.

Możemy zobaczyć kultowe komedie, takie jak "U pana Boga w ogródku", "U pana Boga za miedzą", "Zróbmy sobie wnuka" czy "Ile waży koń trojański?".

Zdjęcie Aleksander Skowroński i Wojciech Solarz w filmie "U Pana Boga w ogródku" (2007) / materiały prasowe

Jeśli macie ochotę na kino o trudniejszej tematyce, można obejrzeć "Galerianki", "Jesteś Bogiem", opowiadający historię zmarłego rapera Piotra "Magika" Łuszcza lub "Drogówkę", która porusza temat hermetycznego środowiska policjantów.

Widzowie Netfliksa mają także okazję zobaczyć hitowe produkcje znanych polskich reżyserów. Na platformie znajdziemy "Katyń" w reżyserii Andrzeja Wajdy, "Ambassadę" Juliusza Machulskiego, "Pokot" Agnieszki Holland oraz "Wołyń" Wojciecha Smarzowskiego.

Zdjęcie Tomasz Kot i Joanna Kulig w scenie z "Zimnej wojny" / materiały prasowe

Spośród nagrodzonych filmów możemy wybrać "Zimną wojnę" Pawła Pawlikowskiego, "Kler" Smarzowskiego, "Pokłosie" w reżyserii Władysława Pasikowskiego oraz "Body/ciało" Małgorzaty Szumowskiej.

Zobacz także:

Jennifer Lopez i Ben Affleck pokłócili się na czerwonym dywanie! Tylko udają szczęśliwych? Fani nie mają wątpliwości

Gwiazdy TVN stracą milionowe kontrakty. Stacja rezygnuje z flagowego show!

Magda Mołek nagle straciła pracę w TVN-ie. Dowiedziała się w bulwersujących okolicznościach