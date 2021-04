​Najlepsze horrory w historii kina: Straszne, przerażające, obrzydliwe [TOP 50]

Horror jest, obok komedii i filmu gangsterskiego, jednym z najstarszych gatunków filmowych. Wizerunki Draculi Beli Lugosiego i potwora Frankensteina Borisa Karloffa przeszły do historii popkultury. Klasyczne filmy grozy stanowią dziś ciekawostkę i wątpię, by mogły kogokolwiek przestraszyć. Porównanie ich ze współczesnymi horrorami pokazuje, jaką drogę przeszedł gatunek oraz liczne nurty, które się z niego wywodzą. Lubicie się bać? Oto najlepsze horrory!

Krwawy obóz



W pewnym momencie klasyczne monstra - duchy, wilkołaki i wampiry - zaczęli wypierać seryjni zabójcy, którzy za cel obierali zwykle grupy nastolatków. Ich prekursorem, poza "Psychozą", były nieco zapomniane dziś "Czarne święta", w których szaleniec polował na studentki w żeńskim akademiku. Wkrótce na ekranach kin po raz pierwszy pojawił się Michael Myers, ukrywający swoją twarz za tanią, białą maską antagonista "Halloween", który w akompaniamencie kultowej już muzyki Johna Carpentera polował na Jamie Lee Curtis. Chwilę później debiutował Jason Voorhees - w "Piątku trzynastego" tylko na drugim planie, oddając pole do popisu swojej oszalałej z rozpaczy matce. Jednak w kolejnych częściach to on uprzykrzał (i zwykle także kończył) życie pechowych nastolatków, którzy odwiedzili obóz nad Crystal Lake.

Wkrótce w "Koszmarze z ulicy Wiązów" pojawiła się absolutna gwiazda horroru, przybrany w sweter w czerwono-zielone pasy, straszący bliznami po oparzeniach i rękawicą zakończoną ostrzami Freddy Krueger. Wykreowana przez Roberta Englunda postać wyróżniała się spośród innych ekranowych szaleńców. Jason i Michael byli niemą siłą natury o potężnej posturze, którzy używali prostych środków - noży, maczet i siekier. Freddy tymczasem nawiedzał sny swych ofiar, bawiąc się z nimi w makabryczną grę. Widzów raczył natomiast wisielczym humorem. Bezczelność mordercy ze snów podzieliła niedługo inna ikona horroru - opętana przez duszę seryjnego mordercy zabawka dla dzieci, czyli Laleczka Chucky. Filmy o szaleńcach polujących na nastolatki zostały później wyśmiane w serii "Krzyk". Jednak moda na nie powoli powraca - co pokazuje między innymi sukces niedawnego restartu serii "Halloween".

Mięso

W horrorze strach często idzie w parze z obrzydzeniem. Ludzie wychodzi z seansów "Egzorcysty", szczególnie podczas niesławnej sceny zielonych wymiotów. Z kolei o okropnościach, które miały się odbywać w "Teksańskiej masakry piłą mechaniczną", krążyły legendy, podbijające tylko zainteresowanie filmem. Początkowo wstręt wywoływała głównie skrajna brutalność ukazywana w niektórych dziełach, a obecna w nich stylistyka została określona jako gore. Wkrótce pojawiła się także nowa odmiana kina grozy: bodyhorror, skupiający się na zmianach lub modyfikacjach ciała. Czołowym przedstawicielem tego odłamu jest "Mucha", w której grany przez Jeffa Goldbluma naukowiec podczas próby teleportacji łączy się z tytułowym insektem. Efekty wypadku początkowo go nie niepokoją - zwiększa się jego siła fizyczna, inteligencja oraz sprawność seksualna. Wkrótce zaczyna jednak coraz bardziej przypominać owada, a kolejne transformacje są coraz obrzydliwsze - od wypadających zębów i paznokci po końcową przemianę w hybrydę człowieka, insekta i maszyny. Do bodyhorroru zalicza się także "Coś’, swego czasu niedocenione arcydzieło Johna Carpentera opowiadające o zmaganiach załogi bazy arktycznej z pasożytem z kosmosu, przejmującym kontrolę nad ciałem swych ofiar i mutującym je w groteskowy sposób. Scena z głową-pająkiem przeszła do historii.

Król horrorów

Mówiąc o kinie grozy, nie można nie wspomnieć o adaptacjach książek Stephena Kinga. Już pierwsza z nich, "Carrie" - opowiadające o nastolatce odkrywającej w sobie telekinetyczne zdolności oraz jej zemście na matce-dewotce i szkolnych prześladowcach - spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem krytyków i publiczności. Do historii przeszło także "Lśnienie" z niezapomnianą rolą Jacka Nicholsona jako pisarza powoli tracącego zmysły w opuszczonym hotelu. O dziwo sam King nie lubił tej adaptacji. Otrzymała ona także dwie nominacje do Złotej Maliny - za najgorszą reżyserię dla Stanleya Kubricka i najgorszą rolę kobiecą (Shelley Duvall). Należne jej pochwały od początku otrzymała natomiast "Misery" - dreszczowiec o sławnym pisarzu, przykutym do łóżka i przetrzymywanym przez swoją psychopatyczną fankę (oscarowa Kathy Bates). By uniemożliwić mu ucieczkę, kobieta nie cofa się przed niczym, a w najsławniejszej scenie filmu łamie swojemu pacjentowi dopiero co zrośniętą nogę. Ostatnią głośną adaptacją Kinga była dylogia "To", ukazująca walkę siódemki nastolatków z tajemniczym potworem, ujawniającym się zazwyczaj w postaci klauna Pennywise’a.

Idzie nowe

To właśnie w horrorze odnajdują się w ostatnim czasie najciekawsi debiutujący twórcy. W "Coś za mną chodzi" David Robert Mitchell nawiązywał do filmów pokroju "Halloween", a jednocześnie doskonale oddawał zagubienie wieku nastoletniego. Ari Aster dzięki w "Dziedzictwie: Hereditary" stworzył najlepszą opowieść o opętaniu przez siły nieczyste od czasu "Egzorcysty". W "Czarownicy - Bajce ludowej z Nowej Anglii" Robert Eggers powoli budował napięcie, zwiastując perfekcjonizm, który kilka lat później da nam "The Lighthouse". Przy okazji zadebiutowała u niego Anya-Taylor Joy. Z kolei w "Bone Tomahawk" S. Craig Zahler łączył western z bezkompromisowym gore, nie szczędząc widzom najgorszych i najokrutniejszych okropieństw.

Najlepsze horrory w historii kina:

