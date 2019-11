Najlepsze dokumenty na 29. Festiwalu Mediów "Człowiek w Zagrożeniu"

Ponad 60 filmów dokumentalnych i reportaży telewizyjnych będzie można obejrzeć podczas 29. Festiwalu Mediów "Człowiek w Zagrożeniu", który rozpocznie się w Łodzi 19 listopada. O główną nagrodę Festiwalu - statuetkę Białej Kobry - powalczą 24 filmy dokumentalne.

Na festiwalu pokazany zostanie m.in. "Dziwor" Pawła Dyllusa /materiały prasowe

"Pokażemy 63 filmy, z czego 24 filmy dokumentalne i 10 reportaży w ramach konkursu. Będzie 17 pokazów specjalnych - w tym 16 produkcji zagranicznych i jedna polska - ''Dziwor' Pawła Dyllusa, który jest świetnym dokumentem, ale niewpisującym się w koncepcję festiwalu. Nie ma w nim 'człowieka w zagrożeniu', ale bardzo zależało nam, by go pokazać, bo jest tak dobry. Pokażemy siedem filmów z Wytwórni Filmów Oświatowych, która obchodzi 80-lecie oraz - w sekcji 'Poza cenzurą' pięć filmów z Video Studio Gdańsk, którego historia sięga 1981 r." - zapowiedział dyrektor Festiwalu Jakub Wiewiórski.



Jak dodał, do Łodzi przyjadą niemal wszyscy twórcy prezentowanych produkcji; w sumie zaplanowano ok. 100 wydarzeń festiwalowych, m.in. spotkań z dokumentalistami, paneli dyskusyjnych oraz projekcji. W tym roku w szczególny sposób poruszone zostaną tematy przeciwdziałania stalkingowi oraz propagowania idei rodzin zastępczych.

"Człowiek w Zagrożeniu" to także szereg konkursów. Spośród nadesłanych 150 filmów dokumentalnych komisja selekcyjna zakwalifikowała 24, które powalczą o Grand Prix Nagrodę Miasta Łodzi i statuetkę Białej Kobry. W konkursie reportaży telewizyjnych weźmie udział 10 tytułów. Podobnie jak w latach ubiegłych wręczona zostanie Nagroda "Cierpliwe oko" im. Kazimierza Karabasza, Nagroda za Przełamywanie Zagrożeń im. Aleksandra Kamińskiego, Nagroda Stowarzyszenia Filmowców Polskich oraz Nagroda Młodych Krytyków Festiwalu Kamera Akcja.

Po dziewięciu latach przerwy na 29. Festiwalu Mediów zaistnieje reportaż radiowy. Do konkursu na najlepszą taką produkcję spośród 31 zgłoszonych, wybranych zostanie osiem reportaży. Będzie też panel dyskusyjny "Usłyszeć człowieka", poświęcony tej formie przekazu.

Organizatorzy podkreślili, że po raz pierwszy w tym roku zostanie przyznana Nagroda Publiczności. Łączna pula nagród to 45 tys. zł.

Zdaniem jurora Festiwalu Jarosława Czembrowskiego, redaktora serwisu FilmPolski.pl i dyrektora biblioteki w łódzkiej Szkole Filmowej, "Człowiek w Zagrożeniu", to przegląd najciekawszych zjawisk w dziedzinie dokumentu - w kraju i na świecie. Jak zauważył, impreza odbywająca się pod koniec sezonu festiwalowego daje możliwość zapoznania się z większością filmów nagradzanych na najbardziej znaczących światowych konkursach.

"Obok klasycznych dokumentów widzowie będą mogli obejrzeć także filmy eksperymentalne, m.in. realizatorzy coraz częściej wykorzystują w nich technikę animacji, swobodnie operują też czasem filmów, które trwają od 30 minut do 1,5 godziny" - zaznaczył juror.

"Festiwal Mediów od początku istnienia przygląda się człowiekowi i społeczeństwu w jego wszelkich zagrożeniach - to się nie zmienia. Ostatnio filmowcy z coraz większą śmiałością przyglądają się naszemu 'tu i teraz', temu co dzieje się w polityce - to jest trend, który dopiero się zaczyna, widać, że realizatorzy szukają klucza do opowiedzenia tych historii i odwagi w sobie" - podkreślił Czembrowski.

Festiwal Mediów Człowiek w Zagrożeniu jest organizowany w Łodzi od 1990 roku. W tym roku będzie odbywał się w dniach 19-23 listopada w Muzeum Kinematografii i Fabryce Sztuki.