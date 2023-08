Czeska kinematografia może pochwalić się wieloma produkcjami, które zyskały rozgłos na całym świecie. Najsłynniejsi czescy reżyserzy to między innymi Jan Hřebejk ("Pod jednym dachem", "Nauczycielka") czy Jan Svěrák (jego film "Kola" otrzymał w 1996 roku Oscara oraz Złoty Glob). Fani komedii nie będą zawiedzeni – Czesi są mistrzami tego gatunku. Poniżej znajduje się zestawienie 7 najlepszych czeskich komedii. Jest w czym wybierać.

"Straszne skutki awarii telewizora" (1970). Hitowa część trylogii o rodzinie Homolków

"Straszne skutki awarii telewizora" w reżyserii Jaroslava Papouška opowiada o losach rodziny, która po powrocie ze spaceru odkrywa, że ich telewizor nie działa. W tej produkcji absurd goni absurd, a śledzący poczynania bohaterów widzowie co chwilę mają okazję, by wybuchnąć śmiechem. Komedia ta jest pierwszą częścią trylogii, która przedstawia losy członków rodziny Homolków. Polski widz z pewnością może dostrzec pewne podobieństwa do polskich komedii, takich jak "Rejs" czy "Sami swoi".

"Homo fogo Homolka" (1971). Homolkowie wyruszają na południe

"Homo fogo Homolka" w reżyserii Jaroslava Papouška to druga część trylogii o przygodach typowej praskiej familii Homolków. W tej produkcji widzowie dowiadują się o istnieniu pradziadków Homolków, do których rodzina wybiera się swoim nowiutkim samochodem. I tym razem w filmie nie zabraknie wielu groteskowych sytuacji, z którymi bohaterowie będą musieli się zmierzyć. Miłośnicy komedii powinni być zachwyceni.

"Homolkowie na urlopie" (1972). Czeska rodzina wybiera się na wakacje

"Homolkowie na urlopie" w reżyserii Jaroslava Papouška to finałowa część kultowej trylogii o typowej czeskiej rodzinie. Tym razem widzowie mogą śledzić perypetie bohaterów, którzy wybrali się na wakacje w Karkonosze, a konkretnie do Szpindlerowego Młyna. W filmie pojawiają się postacie z poprzednich części, między innymi porywczy dziadek Homolka czy psotni bliźniacy. Fani czeskich filmów z pewnością będą zachwyceni oryginalnym klimatem, jaki roztacza wokół siebie produkcja o Homolkach.

"Adela jeszcze nie jadła kolacji" (1977). Parodia kryminału w reżyserii Oldřicha Lipskiego

"Adela jeszcze nie jadła kolacji" w reżyserii Oldřicha Lipskiego opowiada historię Nicka Cartera – amerykańskiego detektywa, który przybywa do Pragi w poszukiwaniu zaginionego psa. Przy okazji stara się również rozwiązać zagadkę pewnej mięsożernej rośliny. Film jest parodią filmów kryminalnych – widzowie z pewnością nie będą mogli narzekać na brak gagów i śmiesznych nawiązań do kryminałów.

"Do Czech razy sztuka" (2000). Miłosne perypetie prezentera pogody

"Do Czech razy sztuka" to komedia, w której głównym bohaterem jest Oskar – prezenter pogody. Wskutek pewnych zdarzeń związanych z jego żoną Zuzaną, Oskar wpada w wir miłosnych eksperymentów. Reżyserem "Do Czech razy sztuka" jest Jan Hřebejk, który ma na koncie również wiele innych wartych zobaczenia filmów (m.in. "Pod jednym dachem", "Niedźwiadek" czy "Czeski błąd").

"Akumulator 1" (1994). Satyra opowiadająca o telewizji

"Akumulator 1" w reżyserii Jana Svěráka to komedia łącząca w sobie parodię sci-fi oraz satyrę na ludzi, dla których liczy się wyłącznie telewizja. O czym opowiada film? Fabuła dla niektórych może okazać się zwariowana. Młody Olda zaczyna cierpieć na dziwną chorobę. Uzdrowiciel Fiszarek znajduje źródło problemu – to telewizor wysysa z niego energię życiową. Olda postanawia stawić czoła telewizji, która zagraża ludzkości.

"Szkoła podstawowa" (1991). Nominowana do Oscara czeska komedia

"Szkoła podstawowa" to film w reżyserii Jana Svěráka. Produkcja została doceniona na arenie międzynarodowej, czego efektem była nominacja do Oscara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego. Akcja komedii dzieje się zaraz po zakończeniu II wojny światowej. Film opowiada historię bezkompromisowego nauczyciela, który zaczyna pracę w jednej z praskich szkół. Swoimi surowymi metodami i żelazną dyscypliną zaskarbia sobie szacunek uczniów.

