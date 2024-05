Emma Stone

Aktorka w ostatnich latach robi imponującą karierę. W tym roku zdobyła już drugiego Oscara, tym razem za rolę w filmie "Biedne istoty" . Swoją karierę rozpoczynała od występów teatralnych, a w telewizji debiutowała w roli Laurie w "New Partridge Family" w 2004 roku. W 2009 roku zagrała Wichitę w filmie "Zombieland", za którą była nominowana do Teen Choice Awards. W kolejnych latach zaczęła otrzymywać propozycje pierwszoplanowych ról: "Łatwa dziewczyna", "To tylko seks", "Służące".

Pojawiła się również w filmie "Niesamowity Spider-Man", na którego planie poznała Andrew Garfielda, z którym przez jakiś czas była w związku. W 2017 roku Emma Stone zaczęła spotykać się z reżyserem programu "Saturday Night Live" Davem McCarym. Para zaręczyła się w grudniu 2019 roku i wzięła ślub w kolejnym roku. W marcu 2021 roku urodziła się im córka.



Emma Roberts

Emma Roberts od lat udowadnia, że na swoją sławę zapracowała sama, bez wspierania się znaną ciotką. Aktorka od zawsze była związana z produkcją filmów, od dziecka bywała na planach filmowych, a swoją pierwszą rolę zdobyła w wieku 9 lat i zagrała u boku Johnny’ego Deppa.

Stała się rozpoznawalna w 2004 roku, dzięki roli w serialu młodzieżowym "Nieidealna", a w kolejnych latach często pojawiała się w filmach dla nastolatków. W 2011 roku nadszedł czas na zmianę wizerunku i otrzymała główną rolę w filmie "Krzyk 4". To był początek jej kariery w kinie grozy, ponieważ w kolejnych latach pojawiała się w nowych odsłonach "American Horror Story" oraz "Królowych krzyku".

W 2019 roku Roberts zaczęła spotykać się z aktorem Garrettem Hedlundem, z którym doczekała się syna.

Emma Thompson

Aktorka pochodzi z rodziny ściśle związanej ze sztuką, więc nic dziwnego, że na studiach wybrała aktorską ścieżkę i założyła żeńską grupę teatralną. Na dużym ekranie zadebiutowała w 1989 roku w filmie "Henryk V", choć skrzydła w pełni rozwinęła kilka lat później w filmie "Powrót do Howards Ends", gdzie zagrała u boku Anthony’ego Hopkinsa i za ten występ otrzymała pierwszego Oscara w kategorii Najlepsza aktorka pierwszoplanowa. W 1996 roku otrzymała drugiego Oscara za scenariusz do "Rozważnej i romantycznej" .

Od 2003 roku jest w związku ze swoim ekranowym partnerem z filmu "Rozważna i Romantyczna" - Gregiem Wisem, z którym ma dwójkę dzieci.

Emma Watson

Emma Watson chciała być aktorką, odkąd skończyła 6 lat i dość szybko udało jej się spełnić to marzenie, ponieważ była jedną z trójki głównych bohaterów serii filmów o Harrym Potterze. Rola Hermiony Granger zapewniła jej świetny start w przyszłość. Gdy seria o młodym czarodzieju dobiegła końca, aktorka zaangażowała się w kolejne produkcje: "Mój tydzień z Marilyn", "Charlie", "Bling ring". W 2017 roku aktorka pojawiła się w musicalowej baśni "Piękna i Bestia", aktorskiej wersji przeboju animowanego Disneya z 1991 roku w roli Belli.

Poza karierą aktorską Emma Watson próbowała swoich sił w modelingu, a obecnie udziela się w jako aktywistka i wspiera projekty ekologiczne, feministyczne i prozdrowotne.

Emma Myers

Emma Myers jedną z młodych aktorek, które stawiają obecnie pierwsze kroki w świecie kina i serialu. Największą rozpoznawalność przyniosła jej rol Enid Sinclair w serialu "Wednesday" , w którym wystąpiła u boku Jenny Ortegi. Zobaczymy ją w kolejnym sezonie serialu, ale pomiędzy kręceniem drugiego sezonu, znalazła czas, by zagrać w komedii "Rodzinne Zamiany".

Emma Corrin

Zanim zaczęła otrzymywać poważne role, pracowała w... sklepie z bielizną. Największą rozpoznawalność przyniosła jej rola Księżnej Diany w serialu "The Crown". Niebawem będziemy mogli zobaczyć ją w roli Cassandry Novy w filmie "Deadpool & Wolverine".

Emma Mackey

Większość fanów seriali zapewne pamięta Emmę Mackey z roli Maeve z serialu "Sex Education", za która otrzymała nagrodę BAFTA za najlepszy występ kobiecy w programie komediowym. Pojawiła się również w filmie "Śmierć na Nilu" oraz głośniej produkcji "Barbie", gdzie wystąpiła u boku Margot Robbie. Zagrała także główną rolę w filmie "Emily" opowiadającym o życiu Emily Brontë, autorki "Wichrowych wzgórz".

Emma D’Arcy

Emma D’Arcy zachwyciła w pierwszym sezonie "Rodu smoka" , który okazał się być hitem HBO Max. Obecnie oczekujemy nowego sezonu, który zadebiutuje w czerwcu i liczymy, że aktorka ponownie pokaże ogrom swojego talentu. Wcześniej mogliśmy ją oglądać w takich produkcjach jak "Poszukiwacze prawdy", "Niepokorna miss" czy "Wolne".

Emma Dumont

Najnowszą produkcją, w której mogliśmy zobaczyć Dumont był "Oppenheimer" , w którym zagrała żonę głównego bohatera. Poprzednie produkcje, w jakich się pojawiła, były zdecydowanie mniej głośne: "Droga bez powrotu. Geneza", "Naznaczeni", "Era wodnika".

Emma Caulfield Ford

Początkowo jako swoją drogę chciała wybrać psychologię. Podjęła na tym kierunku studia, jednak później wybrała aktorstwo. Sławę przyniosła jej rola w serialu "Buffy: Postrach wampirów", w którym wcielała się w Anyę. W ostatnich latach pojawiła się w serialu "WandaVision", a w przyszłości powróci do Uniwersum Marvela za sprawą produkcji "Agatha: Darkhold Diaries".