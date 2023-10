Najchętniej oglądane filmy na świecie? Aż trzy z nich pochodzą z... Chin

Jak informuje portal "Variety", w miniony weekend najchętniej oglądanym filmem na świecie był chiński "Under the Light" ("Pod światłem"). Zarobił on 55,5 miliona dolarów i wyprzedził drugi w globalnym zestawieniu film "Psi Patrol: Wielki Film" (46,1 miliona dolarów). "Under the Light" obraz wyreżyserowany przez jednego z najbardziej znanych na świecie chińskich reżyserów, Yimou Zhanga ("Zawieście czerwone latarnie", "Hero"). Ten kryminalny dramat to już jego drugi film w tym roku, który świetnie poradził sobie w box-office. Wyreżyserowany przez niego "Full River Red" kilka miesięcy temu zarobił ponad 630 milionów dolarów.

Reklama

Wideo "Under the Light": New Teaser and Info For Zhang Yimou Thriller with English Subs!

Na trzecim miejscu światowego box-office’' też jest film chiński - to komedia romantyczna "The Ex-Files 4: The Marriage Plan" ("Z archiwum Eks 4: Małżeński plan") opowiadająca o grupie przyjaciół, którzy przeżywają wzloty i upadki w swoim życiu osobistym i "martwią się o swoją przyszłość". Pod względem kasowym przyszłość ta wygląda całkiem nieźle - na koncie filmu jest trochę ponad 41 milionów dolarów po pierwszym weekendzie wyświetlania. Wystarczyło to do tego, aby pokonać czwarty w zestawieniu film "Twórca", który zarobił 32,3 miliona dolarów na całym świecie.

Wideo "Twórca" [trailer 2]

Piąte miejsce globalnego box-office'u również przypadło produkcji z Chin. To propagandowy film "The Volunteers: To the War" ("Ochotnicy: Idziemy na wojnę"), który zarobił 30,8 miliona dolarów. To kolejna już chińska produkcja opowiadająca o zaangażowaniu Chin w wojnę koreańską i potyczkach armii z agresorem ze Stanów Zjednoczonych. Film wyreżyserował twórca takich hitów jak "Żegnaj moja konkubino" i "Bitwa nad jeziorem Changjin" - Kaige Chen.

Wszystkie filmy wyświetlane w miniony weekend w chińskich kinach zarobiły w sumie 168 milionów dolarów, co jest piątym najlepszym wynikiem weekendu w 2023 roku. Okres świąteczny potrwa w Chinach jeszcze kilka dni, co jest dobrą wiadomością dla lokalnych produkcji, które debiutują w tym właśnie okresie.