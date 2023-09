Najbogatsza aktorka na świecie? Zaprzecza, jakoby została miliarderką

Z kolei w ubiegłym tygodniu Whiterspoon pozbyła się 70 proc. akcji w odzieżowym przedsiębiorstwie Draper James, które założyła w 2015 r., z myślą o klientach z amerykańskiego Południa. Kupiła je firma inwestycyjna Consortium Brand Partners. Kwota transakcji pozostaje tajemnicą.

Reese Witherspoon: Nie jestem miliarderką

Po tych dwóch finansowych operacjach, które znacząco powiększyły konto bankowe Whiterspoon, zaczęły pojawiać się domysły, że być może gwiazda osiągnęła status miliarderki. Aktorka odniosła się do tych plotek na konferencji biznesowej Inbound w Bostonie. Podczas panelu dyskusyjnego z jej udziałem stwierdziła: "Nie jestem miliarderką. W błędzie są ci, którzy tak myślą. Ale to niezwykle pochlebne, że ktoś tak pomyślał. Gdybym kiedykolwiek choć w małym stopniu zbliżyła się do fortuny Oprah Winfrey, byłabym wielką szczęściarą". A warto wiedzieć, że majątek potentatki rynku mediów, którą przywołała, szacuje się na ok. 2,5 mld dolarów.