"Igrzyska śmierci" (2012)

Katniss jest ogólnie dosyć silną bohaterką, która nie waha się, gdy musi stanąć w obronie swoje siostry. Odważnie staje się twarzą rewolucji i staje się twarzą wszystkich walczących o wolność w Panem. Jednak staje się całkowicie nieporadna, gdy w jej otoczeniu pojawiają się syn piekarza Peeta i przyjaciel Gale. Fandom wiele lat trwał w walce pomiędzy jednym przystojniakiem a drugim.

Ostatecznie Katniss skończyła u boku Peety, ale czy to był dobry wybór? Bohaterka musiała walczyć o niego na arenie, a ten później starał się pozbawić ją życia. Ostatecznie udało im się przywrócić chłopakowi, chociaż część pamięci, którą usunął mu Kapitol.

Jednak czy nie lepiej byłoby jej u boku Gale’a? Poświęcającego się dla rodziny chłopaka, który potrafi poradzić sobie w każdych warunkach? Stabilnego i zdecydowanego?

Największą wadą tego wątku jest fakt, że odwraca uwagę od najważniejszych kwestii serii, czyli walki o wolność i zniesienie brutalnej tradycji, jaką są Głodowe Igrzyska.

"Hobbit" (2013)

"Władca Pierścieni" to wyjątkowy tytuł, który zasługuje na wiele słów uznania. Nieco inaczej wygląda kwestia "Hobbita" . Wielu fanów wyraża się raczej niepochlebnie na temat produkcji ze świata Tolkiena. “Hobbit" jest jednotomową historią, jednak seria filmowa została rozciągnięta na trzy części. Jednym z wątków "rozciągających" był miłosna relacja Legolasa, Kiliego i Tauriel.

Wątek ten bezsensownie pogrąża i tak mierną fabułę "Hobbita". Dodatkowo najnowsze filmy pokazują Legolasa jako zazdrośnika, co kłóci się z poprzednimi produkcjami, które pokazywały go w większości jako pozytywną postać.

"Wielki Gatsby" (2013)

Gatsby może i posiada wszystko i nikt nie jest jego warty, ale problem pojawia się, gdy jego naiwność prowadzi do próby zdobycia Daisy. Kobieta jest jego dawną miłością. Niestety, okazuje się, że Daisy jest zamężna, co psuje bohaterowi plany. Kobieta i jej mąż Tom są dość płytkimi postaciami, a jakakolwiek opcja porzucenia małżeństwa jest dla nich nie do pomyślenia — byłby to skandal.

Starania o zajętą kobietę i to z dzieckiem są wyjątkowo niepokojące, a upartość głównego bohatera oznacza tyle, że nie ma poszanowania dla jej granic.

Harry Potter (2001)

Wszyscy myśleli, że Hermiona i Harry będą razem, wiele na to wskazywało — to na jakim poziomie wiedzy byli, jak przykładali się do nauki (chociaż Hermiony nikt nie mógł przebić). Od samego początku było czuć chemię pomiędzy bohaterami, jedno autorka powieści postanowiła namieszać, a ten ruch powtórzyli producenci filmu.

Nikt nie spodziewał się, że Ron zajmie pierwsze miejsce w sercu Hermiony, która wydawała się być rozdarta między kilkoma partnerami. Ostatecznie wybrała Rona - najbardziej ciapowatą postać serii poza Nevillem Longbottomem. To zaskakujące połączenie bohaterów mogło zawieść wielu fanów serii, którzy dorastali wraz z Harrym Potterem.

"Zmierzch" (2010)

Najlepsi z najlepszych, czyli najbardziej kochana i znienawidzona seria dla nastolatków. "Zmierzch" drażni widzów na wielu płaszczyznach, ale relacja pomiędzy Bellą, Jacobem i Edwardem jest czymś, co poruszało fanów od samego początku sagi. Edward i Jacob są bardzo kontrolującymi postaciami w związku z Bellą. Panowie bronią dziewczynę przed każdą najmniejszą przeszkodą czy dyskomfortem, a ona wygląda, jakby jej to odpowiadało. Wojna fandomu dotycząca tego, czy Bella powinna wybrać Jacoba, czy Edwarda, zawsze kończyła się porażką dla wilka. Autorka powieści od początku nie dawał szans na udany związek z Jacobem, co udowadnia, że wieloletnie spory nie miały najmniejszego sensu.