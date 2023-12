Nagrody Stowarzyszenia Filmowców Polskich 2023: Kim są laureaci?

Jacek Bromski, prezes SFP: Rządy upadają, a my trwamy

Doroczna Gala Nagród Stowarzyszenia Filmowców Polskich odbyła się 18 grudnia. Gospodarzami wieczoru byli Grażyna Torbicka oraz Jacek Bromski , prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich.



"To wyjątkowy wieczór, kiedy tuż przed świętami Bożego Narodzenia, artyści różnych zawodów filmowych spotykają się nie na planie filmowym, ale w przyjacielskich okolicznościach, by złożyć sobie świąteczne życzenia, by spojrzeć sobie w oczy, uśmiechnąć się, powspominać, a może zaplanować też coś, co przyniesie nowy rok" - powiedziała Grażyna Torbicka.



Reklama

"Serce rośnie, kiedy widzę aż tylu zgromadzonych na naszym dorocznym spotkaniu wigilijnym. Widać siłę jaka z was bije. Rządy upadają, premierzy przemijają, a my trwamy zintegrowani, zjednoczeni i opieramy się wszelkim przeciwnościom. Mam nadzieję, że ten następny rok, w który wchodzimy będzie naprawdę lepszy od tego, co było. Wszystko to, czego nie udało nam się załatwić do tej pory, jakoś mamy nadzieję, że będzie załatwione. To nasze spotkanie dopełniają piękne nagrody, honorujące ludzi, którzy swoją pracą włożyli ogromny wkład artystyczny w rozwój polskiej kinematografii" - dodał Jacek Bromski.

Nagrody Stowarzyszenia Filmowców Polskich 2023: Laureaci

W 2023 roku Nagrody Stowarzyszenia Filmowców Polskich za wybitne osiągnięcia artystyczne i wkład w rozwój polskiej kinematografii otrzymali:



Barbara Kosidowska

Montażystka filmów dokumentalnych i fabularnych

Przez niemal całe życie zawodowe związana z Wytwórnią Filmów Dokumentalnych (obecnie: Dokumentalnych i Fabularnych) w Warszawie, zmontowała - nie licząc licznych wydań Polskiej Kroniki Filmowej - ok. 200 filmów, w większości dokumentów.



Halina Prugar-Ketling

Montażystka filmów fabularnych i dokumentalnych

Wspomnienia zatytułowała "Byłam montażystką Wajdy" - zmontowała 20 filmów wielkiego reżysera, od noweli w "Miłości dwudziestolatków" (Francja/Japonia/Włochy 1962), po "Biesy" (Francja 1988). Pracowała też m.in. z Fordem, Morgensternem, Polańskim i Zaorskim.



Agnieszka Holland

Reżyserka i scenarzystka

Wybitna reprezentantka kina moralnego niepokoju, od lat ciesząca się światową renomą. Nominowana m.in. do Oscara, Nagrody Brytyjskiej Akademii Filmu i Telewizji (BAFTA), Europejskich Nagród Filmowych i Orłów (Polskich Nagród Filmowych).



Piotr Domaradzki

Operator dźwięku

Orzeł (Polska Nagroda Filmowa) za najlepszy dźwięk. W tej samej kategorii cztery nominacje do Orła, dwie nagrody na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni oraz nagroda na Koszalińskim Festiwalu Debiutów Filmowych "Młodzi i Film".



Andrzej Marek Drążewski

Reżyser dokumentalista

Autor ponad 50 filmów dokumentalnych zrealizowanych w ciągu 50 lat. W większości filmów odważnie ukazujących polską rzeczywistość. Współzałożyciel Studia Filmowego im. Karola Irzykowskiego. Były Przewodniczący Sekcji Filmu Dokumentalnego SFP.



Henryk Janas

Autor zdjęć filmowych

Około 200 filmów fabularnych i dokumentalnych w ciągu 50 lat kariery zawodowej. To tylko część dorobku operatora, który ma w nim też ponad 200 notacji z udziałem ocalałych z Zagłady, zrealizowanych w Polsce dla Fundacji Shoah Stevena Spielberga.



Jerzy Kapuściński

Producent

Jako producent kreatywny i od 2016 roku dyrektor artystyczny Studia Munka SFP, Jerzy Kapuściński konsekwentnie - podobnie jak wcześniej, czy to w TVP, czy w Studiu Filmowym "Kadr" - wspiera debiuty reżyserów, odkrywa młode talenty.



Andrzej Rafał Waltenberger

Scenograf

Laureat nagrody na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i Orła (Polskiej Nagrody Filmowej). Współtwórca m.in. czterech filmów Krzysztofa Kieślowskiego i nagrodzonego Oscarem filmu Mike’a van Diema "Charakter" (Holandia 1997).



Krzysztof Wierzbiański

Reżyser i scenarzysta

Twórca przede wszystkim blisko 20 filmów dokumentalnych. Ostatni - "Kosarewicz. Ktoś, kto widzi lepiej" (2016) - zdobył Nagrodę Specjalną SFP na Przeglądzie Filmów o Sztuce w Zakopanem (2018). Były wieloletni, zasłużony Przewodniczący Koła Seniora SFP.

Nagrody Stowarzyszenia Filmowców Polskich przyznawane są od 2007 roku. Ich powstaniu towarzyszyła obowiązująca do dziś idea, by statuetki trafiały w ręce nie tylko tych przedstawicieli filmowych zawodów, którzy stoją na pierwszej linii - reżyserów, scenarzystów, operatorów - ale także tych, którzy pozostając nieco w cieniu, mają ogromny wpływ na ostateczny kształt dzieła filmowego - dźwiękowców, montażystów, scenografów czy charakteryzatorów. Nagrody Stowarzyszenia Filmowców Polskich przyznawane są za całokształt dokonań artystycznych. Ludzie, którzy ją otrzymali, kształtowali oblicze polskiego filmu.



Pośród ponad 100 dotychczasowych laureatów Nagród Stowarzyszenia Filmowców Polskich znajdują się: Agnieszka Bojanowska, Witold Giersz, Zygmunt Adamski, Stanisław Jędryka, Tadeusz Chmielewski, Halina Paszkowska, Tadeusz Konwicki, Jerzy Kucia, Lidia Zonn, Jerzy Płażewski, Wiesław Zdort, Andrzej Wajda, Barbara Pec-Ślesicka, Wojciech Marczewski, Józef Hen, Marcel Łoziński, Franciszek Pieczka, Henryk Bielski, Jerzy Skolimowski i Irmina Romanis.



Tegoroczna uroczystość wręczenia Nagród Stowarzyszenia Filmowców Polskich odbyła się 18 grudnia 2023 roku w warszawskim hotelu Hilton.