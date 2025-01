Nagroda im. Zbyszka Cybulskiego: Julian Świeżewski wyróżniony za rolę w filmie "Biała odwaga"

Oprac.: Paulina Gandor Wiadomości

28 stycznia podczas uroczystej gali w warszawskim kinie Iluzjon wręczono Nagrodę im. Zbyszka Cybulskiego za rok 2024. Statuetka powędrowała do Juliana Świeżewskiego za rolę w filmie "Biała odwaga" Marcina Koszałki. To on zdaniem jury wyróżnił się w tym roku wybitną indywidualnością.

Zdjęcie Julian Świeżewski / Piętka Mieszko / AKPA