Oparta na motywach serialu telewizyjnego komediowa seria "Naga broń" to jeden z najbardziej legendarnych cyklów w historii kina. Do historii przeszła również kreacja Lesliego Nielsena , który w filmie tria ZAZ (Jerry Zucker, Jim Abrahams, David Zucker) wcielił się w postać detektywa Franka Drebina.

"Naga broń": Co wiemy o nowej produkcji?

Niestety szczegóły dotyczące nowej "Nagiej broni" są utrzymywane w ścisłej tajemnicy. Do tej pory wiadomo tylko, że Liam Neeson miałby zagrać głównego bohatera oryginalnego cyklu, słynnego porucznika Franka Drebina.

Reżyserem nowej odsłony jest Akiva Schaffer ("Straż sąsiedzka", "Popstar"), produkcja powstaje dla wytwórni Paramount. Za scenariusz odpowiadają Dan Gregor i Doug Mand.

Liam Neeson ma aż 193 centymetry wzrostu, ale twórcy mówią, że jest wrażliwy i delikatny. Wystąpił w "Gwiezdnych wojnach", ale odrzucił rolę Jamesa Bonda. Zagrał ponad 140 ról kinowych i telewizyjnych. Irlandzki aktor 7 czerwca skończył 70 lat.

"Liam to człowiek niezwykle obdarzony przez naturę, to urodzony przywódca. Jest jak delikatny olbrzym, z ponadprzeciętnymi aktorskimi zdolnościami do wyrażania najbardziej skomplikowanych wewnętrznych przeżyć postaci, które portretuje na ekranie" - powiedział o aktorze reżyser Bill Condon ("Kinsey", "Saga: Zmierzch", "Piękna i bestia").

"Lista Schindlera": Przełom w karierze

Przełomem w jego życiu była rola wojennego spekulanta i wybawcy Żydów Oskara Schindlera. "On nie grał, on był Oskarem Schindlerem" - mówiła jedna z kobiet, którą uratował niemiecki przedsiębiorca.

Rola w "Liście Schindlera" przyniosła Neesonowi nominację do Oscara.Tuż po sukcesie "Listy Schindlera" Neeson zagrał tytułową rolę w dramacie "Rob Roy" - opowieści o "szkockim Robin Hoodzie". Rok później wcielił się w irlandzkiego bohatera narodowego w filmie Neila Jordana "Michael Collins", za którą otrzymał nagrodę dla Najlepszego Aktora na festiwalu filmowym w Wenecji, nominację do Złotego Globu i prestiżową londyńską nagrodę Evening Standard dla najlepszego aktora.



Zdjęcie Liam Neeson, "Lista Schindlera" (1993) / Bridgeman Images – RDA / Forum / Agencja FORUM

Liam Neeson w "Nagiej broni"

Pierwsze doniesienia, że Liam Neeson miałby wcielić się w postać Franka Drebina pojawiły się już na początku 2021 roku.

"Skontaktował się ze mną Seth MacFarlane i osoby ze studia Paramount. Rozmawialiśmy na temat wskrzeszenia serii 'Naga broń'. Występ w takim filmie albo zakończy moją karierę, albo sprawi, że podąży ona w zupełnie innym kierunku" - zdradził wtedy Liam Neeson w rozmowie z magazynem "People".