Nadzwyczajna obsada w "Masters of the Universe"! Gwiazdy Netflix i Disney+ znów na ekranie

Oprac.: Patrycja Otfinowska Wiadomości

Kolejne nazwiska dołączają do obsady nowego aktorskiego filmu "Masters of the Universe". Niedawno informowaliśmy o angażu gwiazdy "Deadpoola", a teraz otrzymaliśmy potwierdzenie o występie kolejnych postaci znanych z Netfliksa i Disney+!

Zdjęcie Sasheer Zamata / John Nacion / Getty Images