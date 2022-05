"Jeśli chcecie zobaczyć opowieść o miłości do kobiety, która ma skrzydła anioła, to przyjdźcie" - mówił przed premierą filmu "Nad życie" w 2012 roku Michał Żebrowski . "Dobrze jest czasem poświęcić siebie w imię czegoś ważniejszego, co odkrywamy w życiu. Po to w końcu to życie jest. I o tym mówi nasz film" - dodawała Olga Bołądź .

"Nad życie": Prawdziwa historia Agaty Mróz

"Nad życie" to film inspirowany biografią znanej siatkarki Agaty Mróz-Olszewskiej. Słynna siatkarka wraz z drużyną dwukrotnie zdobywała dla Polski złoto mistrzostw Europy. Zmarła 4 czerwca 2008 roku w wieku 26 lat w wyniku powikłań po przeszczepie szpiku kostnego. Miesiąc przed śmiercią urodziła córeczkę. Lekarze doradzali jej aborcję i leczenie, ale siatkarka postanowiła jednak zostać matką.

W filmie wyreżyserowanym przez Annę Plutecką-Mesjasz w Agatę Mróz przekonująco wcieliła się Olga Bołądź , jej męża zagrał Michał Żebrowski . W kluczowej dla historii roli lekarza hepatologa wystąpiła Danuta Stenka .

"Nad życie": Olga Bołądź i Michał Żebrowski o filmie

"Skoncentrowałam się na tym, by pokazać kobietę stającą przed trudnym wyborem. Niełatwo wyobrazić sobie kogoś, kto w wieku 26 lat przechodzi tak wiele. Miałam do zagrania kilka skomplikowanych scen, pokazujących chwile, gdy Agata toczyła wewnętrzną walkę. Ratować zdrowie czy je narazić? Urodzić dziecko czy nie? Wbrew rozsądkowi i sugestiom lekarzy, posłuchała głosu serca" - opowiadała o filmie Olga Bołądź w rozmowie z "Tele Tygodniem".

Jak aktorka zapamiętała moment śmierci Agaty Mróz? "Kończyłam wtedy szkołę, przygotowywaliśmy spektakl dyplomowy. Śledziłam dzieje Agaty, pamiętam apel w telewizji. Namawiano nas, byśmy oddawali krew, zostawali dawcami szpiku. W internecie była informacja, że Agata przegrała, nie żyje... I że Lilianka ma miesiąc. Tak to zapamiętałam" - wyznała.

Michał Żebrowski zagrał Jacka Olszewskiego, męża Agaty Mróz. "Moją uwagę zaprzątnął fakt, że Agata jest niesamowicie piękną kobietą. Miało się wrażenie, że to postać świetlista, o skrzydłach anioła - ktoś, kto zmienia świadomość i porusza serca wielu Polaków. Poświęciła się przecież dla miłości, oddała życie własne, by ratować córeczkę. Sama jej historia skończyła się jednakże nie przegraną Agaty, bo tak jej śmierci traktować nie wolno. Ona wygrała! Ocaliła swoje największe marzenie - życie dziecka" - mówił aktor w wywiadzie dla "Tele Tygodnia".

"Ona jedna daje Agacie nadzieję"

Niewielką, ale kluczową dla historii, rolę w obrazie Anny Pluteckiej-Mesjasz zagrała Danuta Stenka .

"Doktor Bielecka jest hematologiem. Przejmuje leczenie Agaty Mróz. Ona jedna daje Agacie nadzieję na urodzenie dziecka w jej stanie. Jest kobietą, która na pierwszy rzut oka sprawia wrażenie surowej, dość zimnej osoby, ale okazuje się, że pod tą maską kryje swój ból, swoją osobistą tragedię. Straciła córkę, która przed laty, jako 16 latka uciekła z domu. W tej chwili byłaby prawdopodobnie w wieku Agaty. Jej zaangażowanie w problem swojej nowej pacjentki jest próbą nadrobienia straconej relacji z własnym dzieckiem" - mówiła aktorka przed premierą filmu.



"Doktor Bielecka to postać istotna, ale, poza informacją o córce, nie dowiadujemy się o niej za wiele. Myślę, że jest ważną osobą w życiu Agaty i ważną postacią w tej opowieści. Podejrzewam, że spotkanie obu tych kobiet jest jednym z najważniejszych momentów w życiu każdej z nich" - dodaje.

"Nad życie": Fabuła, obsada, zwiastun

Odnosząca międzynarodowe sukcesy siatkarka - Agata Mróz (w tej roli Olga Bołądź) - zakochuje się bez pamięci w Jacku (Michał Żebrowski). O takiej miłości marzyła przez całe życie. Wszystko miało być jak w bajce - piękny ślub, dzieci i dom w górach. Agata zmaga się jednak z mielodysplazją szpiku - ciężką chorobą, która może przerodzić się w białaczkę. Wkrótce zachodzi w ciążę i dowiaduje się, że znalazł się dla niej dawca szpiku. Lekarze doradzają aborcję i skoncentrowanie się na leczeniu. Młoda mężatka postanawia jednak zostać matką. Rozpoczyna wyścig z czasem. Kobieta walczy o siebie, o mężczyznę, którego kocha i o dziecko, którego pragnie nad życie.

Film "Nad życie" miał swoją kinową premierę 11 maja 2012 roku. Obejrzało go blisko 400 tysięcy widzów. W rolach głównych wystąpili: Olga Bołądź, Michał Żebrowski, Danuta Stenka i Hanna Konarowska. Obraz wyreżyserowała Anna Plutecka-Mesjasz. Autorami scenariusza są: Patrycja Nowak i Michał Zasowski. Muzykę napisał Mateusz Pospieszalski. Zdjęcia wykonał Robert Halastra. Producentami filmu byli: Krystyna Lasoń i Maciej Znajdek-Znaniewski.

Anna Plutecka-Mesjasz za film "Nad życie" została nagrodzona przez Polski Komitet Olimpijski Złotym Wawrzynem 2012. To nagroda pod honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznawana jako wyraz uznania i szacunku dla polskich twórców kształtujących humanistyczne wartości sportu i jego wizerunek w społeczeństwie.



