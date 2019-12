Nabywca kurtki Olivii Newton-John zwrócił ją gwieździe

Czarna ramoneska, którą Olivią Newton-John nosiła w filmie "Grease", w listopadzie została sprzedana na aukcji za prawie 250 tys. dolarów. Teraz nabywca postanowił oddać kurtkę australijskiej aktorce, nie żądając zwrotu pieniędzy.

Skórzana kurtka znów jest w posiadaniu Olivii Newton-John /Julien's Auctions/Ferrari Press / East News

Na początku listopada w Beverly Hills odbyła się aukcja, na której wystawiono około 500 rekwizytów filmowych i innych przedmiotów należących do gwiazdy filmu "Grease". Zbierano w ten sposób fundusze na Olivia Newton-John Cancer Wellness and Research Centre, centrum rehabilitacji chorych na raka w Melbourne. Placówka została założona przez aktorkę, która sama też walczy z rakiem piersi.



Największym zainteresowaniem cieszyły się spodnie i skórzana kurtka, czyli zestaw, w którym Newton-John pojawiła się w "Grease". Ta kreacja, w połączeniu z wyrazistym makijażem i odważną fryzurą, sprawiła, że grzeczna uczennica szkoły średniej zmieniła się w seksowną Sandy Olson, która wykonała z Travoltą przebój "You're the One That I Want". Kurtkę sprzedano za 243,2 tys. dolarów, a spodnie za 162,5 tys.

Teraz jednak kultowa ramoneska znów jest w rękach Newton-John. Anonimowy kupiec, który niedawno spotkał się z aktorką w Kalifornii, zwrócił jej tę kurtkę. Kwota, za którą pamiątkę wylicytował, trafiła jednak na konto centrum medycznego. "Ta kurtka nie powinna wisieć w garderobie milionera i służyć mu do przechwalania się" - powiedział artystce dobroczyńca. I podkreślił, że najważniejsza jest pomoc osobom chorym na raka.

"To najbardziej szczodry gest, z jakim się spotkałem. Jestem zachwycona" - powiedziała. Zdradziła, że darczyńca jest lekarzem i przedsiębiorcą działającym w branży medycznej. Przedstawia się jako największy fan Olivii. Aktorka planuje wystawić kurtkę w swoim centrum medycznym.

71-letnia Newton-John już po raz trzeci zmaga się z rakiem. Chorobę po raz pierwszy zdiagnozowano u niej w 1992 r. Dzięki jej staraniom powstał w Melbourne Olivia Newton-John Cancer Wellness and Research Centre zajmujący się rehabilitacją chorych na nowotwory, zarówno fizyczną jak i psychiczną.