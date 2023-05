Pedro Pascal należy obecnie do grona najpopularniejszych gwiazd małego ekranu. Chilijsko-amerykański aktor, który karierę telewizyjną zaczynał od występów w kryminałach i horrorach klasy B, międzynarodową sławę i uznanie zdobył stosunkowo niedawno. Pierwszym dużym sukcesem Pascala była rola charyzmatycznego Oberyna Martella w kultowej już "Grze o tron" . Choć jego bohater pojawił się w zaledwie siedmiu odcinkach, błyskawicznie stał się jedną z najbardziej lubianych postaci. W kolejnych latach mogliśmy oglądać gwiazdora m.in. w produkcji Netflixa "Narcos" oraz "The Mandalorian" . Międzynarodowa widownia pokochała go także za występ w ekranizacji gry komputerowej "The Last of Us" .

Pedro Pascal: Fani wkładali mu kciuki do... oczu

Goszcząc w internetowym programie "The Hollywood Reporter’s Drama Actor Roundtable" Pascal wrócił wspomnieniami do gwałtownego wzrostu popularności, jaki zapewniła mu rola Oberyna, świetnie wyszkolonego wojownika, który ginie w pojedynku z Górą. W pamiętnej scenie niemal pokonany przeciwnik Martella wykorzystuje chwilę jego nieuwagi i obezwładnia go, a następnie miażdży mu głowę gołymi rękami. Pascal ujawnił, że wielu spotykanych na ulicy fanów prosiło go o wspólne zdjęcia, na których w ramach żartu wkładali mu kciuki do oczu, nawiązując w ten sposób do tej brutalnej śmierci granego przezeń bohatera. Aktor doświadczył przez to problemów zdrowotnych. "Na początku byłem tak szczęśliwy z powodu sukcesu mojej postaci, że pozwalałem im na to. Aż w końcu nabawiłem się infekcji oka" - zdradził.