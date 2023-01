"Na Zachodzie bez zmian" z 14 nominacjami do nagród BAFTA. Wyrównany rekord

Niemiecki kandydat do Oscara - "Na Zachodzie bez zmian" - otrzymał aż 14 nominacji do nagród BAFTA, wyrównując rekord "Przyczajonego tygrysa, ukrytego smoka" Anga Lee jako nieanglojęzyczna produkcja z największą liczbą nominacji do "brytyjskich Oscarów".

Film "Na Zachodzie bez zmian" otrzymał 14 nominacji do nagród BAFTA /Reiner Bajo / Netflix /materiały prasowe