Na ekran trafią wspomnienia byłego więźnia Auschwitz

Jeden z najpopularniejszych coachów na świecie, Tony Robbins, wykupił prawa do ekranizacji bestsellerowej książki "Człowiek w poszukiwaniu sensu" autorstwa psychiatry Viktora Frankla. W powieści opisane są traumatyczne przeżycia z Auschwitz tego ostatniego, które stały się bazą do stworzenia autorskiej metody leczenia zaburzeń psychicznych.

Tony Robbins sprawdzi się też jako filmowiec? /Carlo Allegri For The Washington Post /Getty Images

Przed wybuchem pandemii jego seminaria zapełniały stadiony na całym świecie, z jego usług korzystają najwięksi politycy, biznesmeni, aktorzy i sportowcy, jest też autorem bestsellerów. O jego fenomenie traktuje dokument "Tony Robbins: nie jestem twoim guru", który można obejrzeć na Netfliksie. Jeden z najsłynniejszych coachów na świecie, planuje pójść o krok dalej - teraz chce sprawdzić się jako filmowiec.

Tony Robbins w rozmowie z twórcami podcastu "Hollywood Raw with Dax Holt and Adam Glyn" wyjawił, że wykupił prawa do ekranizacji książki "W poszukiwaniu sensu" Viktora Frankla. Musiał się o to starać aż trzy lata. Obecnie pracuje nad scenariuszem filmu. Robbins nie zdradził więcej szczegółów na temat tego projektu.

"Jeśli jesteście w trudnej sytuacji, przeczytajcie tę książkę" - radził słuchaczom podcastu. Podkreślił, że dzieło Frankla jest istotne szczególnie dzisiaj, gdy wielu z trudem szuka nadziei na przyszłość. Wtórowałaby mu Katie Holmes. W Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu, który obchodziliśmy 27 stycznia, aktorka zamieściła na swoim Instagramie zdjęcie książki Frankla ze wzmianką: "To taka piękna i mądra książka. Zwłaszcza dzisiaj".

Viktor Frankl (1905-1997) to austriacki psychiatra i psychoterapeuta, który jako Żyd został zesłany do obozów koncentracyjnych. Był więźniem m.in. Auschwitz i Dachau. Pierwsza część książki "Człowiek w poszukiwaniu sensu" jest opisem jego traumatycznych przeżyć w obozach, natomiast w drugiej przedstawia swoją metodę psychoterapii, którą jest logoterapia. Zgodnie z jej założeniem, dążenie do znalezienia w życiu sensu jest u człowieka największą siłą motywującą.