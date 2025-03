"Nasienie świętej figi"

Dwie dorastające siostry na co dzień zajmują się szkołą, przyjaciółmi i domowymi obowiązkami. Wszystko się zmienia, gdy ich ojciec niespodziewanie awansuje na sędziego śledczego. Wraz z finansowymi korzyściami i awansem społecznym, pojawiają się nowe zasady i obowiązki. Ich surowość i restrykcyjność budzi w dziewczynach sprzeciw. W Teheranie dochodzi do zamieszek, młodzi ludzie masowo protestują przeciwko reżimowi i rozsyłają sobie poprzez media społecznościowe filmiki pokazujące brutalność służb specjalnych. Atmosfera w domu gęstnieje, a sytuacja dodatkowo się pogarsza, gdy znika służbowa broń ojca. Z dnia na dzień cała rodzina znajduje się w poważnym niebezpieczeństwie.

Reklama

"Nasienie świętej figi" było niemieckim kandydatem do Oscara za produkcję międzynarodową. Zdjęcia powstawały w Iranie, a twórcy musieli opuścić kraj w obawie przed reakcją władz. Mohammad Rasoulof przez całą swoją karierę tworzył kino zaangażowane, co od początku konfliktowało go z władzami Iranu. Gdy był w połowie zdjęć do "Nasienia świętej figi", dowiedział się, że wydano na niego kolejny wyrok. Przez apelację i opóźnienia w rozpatrzeniu wniosku mógł dokończyć pracę nad filmem. Jednak w trakcie montażu jego wyrok potwierdzono. Rasoulof miał dosłownie kilka godzin, by uciec z kraju.

Zdjęcie Kadr z filmu "Nasienie świętej figi" / M2FILMS / materiały prasowe

Aktorki, które zagrały główne role w "Nasieniu świętej figi", wiedziały, że udział w tej produkcji przekreśli ich szanse na karierę w Iranie i wystawi na ogromne niebezpieczeństwo. Mimo to nie wahały się ani chwili, by wziąć udział w filmie. "My kobiety Bliskiego Wschodu jesteśmy wojowniczkami. Jak o coś walczymy, nic nas nie zatrzyma. Bywa trudno, ale myślę sobie, że od teraz już zawsze mogę być wierna swoim przekonaniom. A to jest dla mnie najważniejsze" - mówiła Setareh Maleki, która wcieliła się w młodszą z sióstr. Aktorki oraz reżyser przebywają obecnie w Berlinie.

"Małpa"

Bliźniacy Hal i Bill odkrywają na strychu zabawkową małpkę swojego ojca. Wkrótce po tym, w ich najbliższym otoczeniu zaczyna dochodzić do serii zagadkowych i makabrycznych zgonów. Próbując odciąć się od ewidentnie nawiedzonego przedmiotu, bracia postanawiają wyrzucić małpę i kontynuować swoje życie, jakby nic się nie stało. Jednak po latach kolejne niewytłumaczalne śmierci wychodzą na światło dzienne. Czas nie jest sprzymierzeńcem, a zło czyha na każdym kroku.

"Małpa" jest najnowszym filmem Osgooda Perkinsa, twórcy "Zła we mnie" i "Kodu zła". Fabuła jest adaptacją opowiadania Stephena Kinga z 1980 roku o tym samym tytule. Autor, który w mediach społecznościowych często wyraża swoją opinię na temat nowych produkcji, wypowiedział się także o dziele Perkinsa. "Nigdy nie widzieliście czegoś takiego jak 'Małpa'. To totalne szaleństwo. Jako ktoś, kto od czasu do czasu poddaje się szaleństwu, mówię to z podziwem" - napisał na portalu Threads.

Zdjęcie Kadr z filmu "Małpa" / Atomic Monster - Black Bear Inte/Collection Christophel/East News / East News

"Misie"

Komedia, która bierze na warsztat mężczyzn niegotowych na "coś poważnego", którzy lubią życie "bez zobowiązań". Tytułowe misie to faceci, którzy bardziej przypominają wiecznych chłopców, niż dojrzałych partnerów. Jakich mężczyzn pragną teraz kobiety i czy fajni faceci faktycznie istnieją, czy są już tylko legendą?

W rolach zbuntowanych, czasami narcystycznych lub pogubionych życiowo "misiów" zobaczymy: Krzysztofa Zalewskiego, Przemysława Bluszcza, Sebastiana Karpiel-Bułeckę, Karola Osentowskiego, Wojciecha Solarza, Kacpra "Jaspera" Porębskiego, Pawła Koślika i Andrzeja Rosiewicza. Honor mężczyzn będą próbowali uratować Karol Dziuba i Sebastian Stankiewicz. W rolach czterech przyjaciółek: Małgorzata Mikołajczak, Paulina Gałązka, Monika Mariotti i Monika Pikuła.

"Zrobiłem film o takich mężczyznach, bo jesteśmy niedoskonali i chyba potrzebujemy obudzić się ze snu o wiecznym chłopcu. Jest coraz mniej facetów, a coraz więcej silnych kobiet, które nie dostają wsparcia, na jakie zasługują" - mówi reżyser filmu "Misie" Mariusz Malec. "Nasz film to pogodna komedia o współczesnym partnerstwie i niezależnym od czasów, poszukiwaniu prawdziwej miłości".

Zdjęcie Kadr z filmu "Misie" / Karolina Grabowska / materiały prasowe

"Przepięknie!"

"Przepiękne!" to zabawny i poruszający film o ludzkich słabościach, poszukiwaniu własnej drogi i sile, która rodzi się z wewnętrznego buntu i prowadzi do akceptacji samego siebie.

Opowiada historie sześciu wyjątkowych bohaterek, z których każda na swój sposób, walczy o swoje szczęście i spełnienie. To opowieść o codziennych wyzwaniach, o marzeniach, które nigdy nie gasną, i o odwadze potrzebnej, by żyć w zgodzie ze sobą.

"Przepiękne!" wyreżyserowała Katia Priwieziencew. W rolach głównych zobaczymy plejadę znanych i lubianych aktorów m.in. Martę Nieradkiewicz ("Lęk", "Wielka woda"), Mikołaja Roznerskiego ("8 rzeczy, których nie wiecie o facetach"), Martę Ścisłowicz ("Bogowie", "Listy do M."), Konrada Eleryka ("Rojst. Millenium", "Furioza"), Hannę Śleszyńską ("7 uczuć", "Listy do M. 3") i Olafa Lubaszenkę ("Sztos 2", "Kobiety mafii"). Ponadto na wielkim ekranie pojawią się: Kamila Urzędowska (znana m.in. z "Chłopów"), Katarzyna Herman ("1670", "Doppelgänger. Sobowtór") oraz debiutujące młode aktorki: Wiktoria Bylinka i Róża Szmidt.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Przepiękne!" [trailer] materiały prasowe

"Przechwycone"

"Przechwycone" to najgłośniejszego ukraiński dokument 2024 roku, oparty na podsłuchanych rozmowach rosyjskich żołnierzy z rodzinami. Usłysz to, czego nie widać. O czym mówią rosyjscy żołnierze, kiedy dzwonią z frontu do swoich domów?

Film nagrodzony m.in. na Berlinale, Krakowskim Festiwalu Filmowym i WATCH DOCS. Mimo że nie pada w nim ani jeden strzał, nie widać rannych, czołgów ani eksplozji, jego twórcom udało się dotrzeć do istoty tego konfliktu. Długie perfekcyjnie kadrowane ujęcia pokazują księżycowe krajobrazy i wybebeszone wnętrza mieszkań, do których dotarł w 2022 roku "Ruski Mir". Absurd i bestialstwo wojny odsłaniają sami okupanci: warstwę dźwiękową tworzą wyłącznie przechwycone przez ukraiński wywiad rozmowy rosyjskich żołnierzy, relacjonujących rodzinom swoje wojenne przeżycia.

Odważny filmowy eksperyment, w którym dźwięk i obraz wzajemnie wzmacniają swój przekaz, bezlitośnie ujawnia stan rosyjskiego społeczeństwa przeżartego toksyczną propagandą. Takiego filmu o wojnie w Ukrainie jeszcze nie było.

"Oskar, Patka i Złoto Bałtyku"

"Oskar, Patka i Złoto Bałtyku"to kontynuacja niezwykle popularnego "Detektywa Bruna". Młodzi detektywi chcą przechytrzyć podejrzliwych opiekunów i w tajemnicy wyruszyć tropem skarbu, ale wszystko komplikuje niespodziewane zaginięcie Patki. Oskar nie zamierza się poddać. Razem ze sławnym aktorem Brunem, zakręconą ciotką Maryśką, pełną energii Kają i niezdarnym tynkarzem Skoczylasem rusza na ratunek.

Trójmiasto pełne jest sekretów, a odkrywanie kolejnych śladów prowadzi drużynę w coraz mroczniejsze zakątki, gdzie czekają zaskakujące przeszkody, przeciwnicy działający z ukrycia i pytanie: czym naprawdę jest tajemniczy Żôłti Kam? Czy Oskar i Patka odważą się zmierzyć z niebezpieczeństwami, które kryje nadmorska tajemnica i rozwiążą detektywistyczną zagadkę?

W filmie Magdaleny Nieć i Mariusza Paleja zobaczymy Piotra Głowackiego, Karolinę Gruszkę, Dorotę Kolak, Tomasza Sapryka, Oliwiera Grzegorzewskiego i Klarę Olszewską.

Zdjęcie Plan zdjęciowy "Oskara, Patki i Złota Bałtyku" / materiały prasowe

"Dla waszego dobra"

Po tajemniczym zniknięciu ukochanego psa dwoje nastolatków mierzy się ze swoimi rodzicami, którzy próbując rozwiązać zagadkę, instalują w domu kamery oraz wprowadzają szereg zasad, podporządkowując domowników nowym regułom. Wszyscy są podejrzani. Sytuacja zaczyna obnażać chore więzi na pozór spokojnej i zwyczajnej rodziny z sąsiedztwa. W pewnym momencie domowe śledztwo wymyka się spod kontroli, prowadząc do szaleństwa i przemocy. Tajemniczy wróg, który kryje się w ich własnym domu, osacza bohaterów i odbiera im bezpieczeństwo.

"Dla waszego dobra" Ireneusza Grzyba debiutowało podczas 49. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w sekcji "Perspektywy". W rolach głównych wystąpili Tomasz Schuchardt, Klara Williams, Lila Vasina i Stefan Wójcik.

Zdjęcie Kadr z filmu "Dla waszego dobra" / materiały prasowe

"Books & Drinks"

David (Jackson Rathbone) prowadzi bankrutującą księgarnię. Jego związek też nie jest idealny. Niespodziewanie dziedziczy po ojcu willę na Dominikanie. Tam spotyka Marię (Nashla Bogaert), która sprawia, że zamiast podpisywać akty notarialne, zaczyna marzyć o nowym rozdziale w swoim życiu. Pełna ciepła, humoru i wakacyjnej lekkości opowieść o tym, że czasem trzeba się zgubić, by odnaleźć to, co najważniejsze. Bo miłość, tak jak dobre wino i słońce, najlepiej smakuje w tropikach!

"Books & Drinks" to film Geoffreya Cowpera, twórcy krótkich metraży i teledysków. W roli głównej wystąpił znany z sagi "Zmierzch" Jackson Rathbone.

Zdjęcie Kadr z filmu "Books & Drinks" / materiały prasowe

"Freddy, pudel nie z tej ziemi"

Dzielny pudel Freddy ma wielkie ambicje. Chciałby stanąć na czele swego stada, ale nie potrafi zdobyć szacunku jego członków. Nie jest łatwo przewodzić uzbrojonej w kły i pazury dzikiej watasze, gdy samemu jest się drobnym pudlem o uroczym wyglądzie. Freddy wiele dałby za to, żeby stać się chociaż trochę bardziej dzikim. Kiedy nieprzemyślane życzenie przemienia go w mocarnego drapieżnika i sprowadza na ziemię psotnego ducha księżyca, Freddy wpada w nie lada tarapaty. Musi przywrócić kosmiczny porządek, zanim ziemia i księżyc wpadną na siebie i wywołają galaktyczną katastrofę!

Sprawy nie ułatwi mu księżycowy duszek, który w rozrabianiu osiągnął mistrzostwo wszechświata! Na szczęście Freddy może liczyć na swoje super moce oraz na niezawodną przyjaciółkę, suczkę Batty i całą ferajnę ulicznych czworonogów. Ciekawe, co w tej misji okaże się najważniejsze? Odwaga i spryt, które Freddy miał w sobie od zawsze czy wielka siła mięśni i groźny wygląd, które zyskał zupełnie niedawno.

"Pamiętnik Pauliny P."

"Pamiętnik Pauliny P." to opowieść o silnej, emocjonalnej i dowcipnej uczennicy szkoły podstawowej, która postanowiła pisać pamiętnik. Okazuje się, że Paulina ma spory talent i z krytycznej perspektywy oraz z dużą dawką dobrego humoru opowiada o swoich przyjaźniach, miłości oraz problemach rodzinnych.