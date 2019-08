Muzyka z "Pewnego razu... w Hollywood"

Szesnastego sierpnia odbędzie się premiera najnowszego filmu Quentina Tarrantino "Pewnego razu... w Hollywood". Tego samego dnia na rynek trafi album ze ścieżką dźwiękową obrazu.

Quentin Tarantino słynie ze starannego dobierania muzyki do swoich filmów /materiały dystrybutora

Ponad 20 legendarnych kawałków z ery Hollywood lat 60. znalazło się na soundtracku z nowego filmu Quentina Tarrantino "Pewnego razu... w Hollywood".

Reżyser, słynący z kolekcjonowania winylowych płyt, postanowił sam wybrać utwory, które stworzyły swoisty "list miłosny" do muzyki lat 60. Pośród artystów na krążku znajdziemy m.in. Deep Purple, Neila Diamonda, Paula Reverę & The Raiders, The Box Tops, Dee Clarka, Jose Feliciano, Buchanan Brothers, a także vintage'owe reklamy radiowe, które zamykają nas w kapsule czasu, tworząc niesamowitą atmosferę.

"Pewnego razu... w Hollywood" to powrót do roku 1969 w Los Angeles, do czasów kiedy wszystko się zmienia. Telewizyjna gwiazda - Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) i jego wieloletni dubler - Cliff Booth (Brad Pitt) działają w branży, którą powoli przestają poznawać...

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Pewnego razu w... Hollywood" [trailer 2] materiały dystrybutora

Dziewiąty film legendarnego reżysera porusza kilka linii fabularnych i zrzesza grupę największych aktorów znanych nam z wielkiego ekranu. Poza dwójką bohaterów pierwszoplanowych zobaczymy także: Margot Robbie, Ala Pacino, Emilie Hirsch, Timothy'ego Olyphanta, Dakotę Fanning, Bruce'a Derna czy Lenę Dunham.

Jest też polski wątek. Rafał Zawierucha wcieli się w postać słynnego polskiego reżysera Romana Polańskiego.