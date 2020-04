Muzycy Daft Punk skomponują muzykę do nowego filmu Dario Argento

Thomas Bangalter i Guy-Manuel de Homem-Christo z grupy Daft Punk swoją ostatnią płytę wydali w 2013 roku. Teraz ich nowe kompozycje będzie można usłyszeć w kolejnym filmie włoskiego mistrza horroru Dario Argento "Black Glasses". Muzycy sami zaoferowali mu współpracę, bo są wielkimi fanami jego twórczości.

Najnowszy film Dario Argento będzie nosił tytuł "Black Glasses" /Rocco Spaziani/Archivio Rocco Spaziani/Mondadori Portfolio /Getty Images

Lata świetności Dario Argento przypadają na lata 70. i 80. ubiegłego wieku. Właśnie wtedy powstały jego największe hity, takie jak m.in.: "Głęboka czerwień", "Odgłosy" czy "Fenomeny". Reżyser ostatni raz stanął za kamerą filmu "Dracula 3D", który miał swoją premierę w 2012 roku. Jednak żaden z jego ostatnich projektów nie zdołał powtórzyć sukcesu poprzednich filmów. Być może tę sytuację zmieni kryminał "Black Glasses". Zwłaszcza że będzie w nim można usłyszeć utwory muzyków z Daft Punk.



"Bangalter i de Homem-Christo to moi fani, znają całą moją twórczość. Kiedy usłyszeli od swoich francuskich przyjaciół, że zamierzam kręcić nowy film, zadzwonili do mnie i zaproponowali współpracę. Wysłałem im scenariusz 'Black Glasses', a oni uznali go za wielce interesujący" - powiedział Argento w wywiadzie dla gazety "Repubblica".

Start zdjęć do filmu Argento został zaplanowany na maj tego roku, jednak plany trzeba było przełożyć z powodu pandemii koronawirusa. Nie wydaje się realnym, by można było ruszyć z tym projektem wcześniej niż we wrześniu. Nie stoi to jednak na przeszkodzie muzykom z Daft Punk, którzy już komponują muzykę do filmu. Planują też spotkanie z Argento, gdy będzie to możliwe.

Główną rolę w filmie "Black Glasses", zagra córka reżysera, Asia. "To film o przygodzie. Jego bohaterami są Chinka i dziecko, a akcja rozpoczyna się w nocnym Rzymie. W drugiej części filmu uciekają w górskie okolice Lazio. Różnią się one od rajskich dolin Toskanii, ale dla mnie są równie piękne" - opowiada Argento w tym samym wywiadzie.

Ostatni film, do jakiego grupa Daft Punk skomponowała muzykę, to "Tron: Dziedzictwo" z 2010 roku.