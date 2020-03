Musical o rekinie z filmu "Szczęki"

9 czerwca 2021 roku na deskach leżącego w New Jersey teatru Paper Mill Playhouse zadebiutuje musical "Bruce". Jego bohaterem będzie słynny rekin, który polował na bohaterów obchodzącego właśnie swoje 45-lecie filmu Stevena Spielberga "Szczęki".

Bruce i Roy Scheider na planie "Szczęk" /Screen Prod / Photononstop / East News

Oficjalny opis przedstawienia zapowiada się interesująco nie tylko dla fanów filmu. "Opowiadający o kręceniu słynnego filmu musical 'Bruce' pokaże historię mało znanego reżysera Stevena Spielberga, który na każdym kroku napotyka kolejne trudności związane z realizacją swojej produkcji. Na czele z kłopotami związanymi z mechanicznym rekinem o imieniu Bruce. Sednem musicalu będzie jednak opowieść o tym, że jeśli w obliczu trudności będziemy współpracować razem, efekty takiej współpracy mogą być wspaniałe".



"Szczęki" to ekranizacja powieści autorstwa Petera Benchleya. W trakcie jej realizacji ekipa filmowa rzeczywiści zmagała się z licznymi problemami. Wpłynęły one na znaczące przekroczenie budżetu oraz planowanych dni zdjęciowych. Głównym źródłem tych problemów był mechaniczny rekin, nazywany Bruce. Jego ciągłe usterki stały się przekleństwem filmowców, a najczęściej powtarzanym zdaniem na planie było: "Rekin znowu nie działa!". Z powodu tych awarii konieczne były zmiany w scenariuszu i ograniczenie ilości scen, w których pojawia się Bruce. Jak na ironię, przyczyniło się to do zbudowania napięcia i suspensu, z których po dzień słyną "Szczęki". Historia filmowego rekina została opowiedziana m.in. w dokumentalnym filmie "The Shark Is Still Working" z 2007 roku.

Musical "Bruce" wyreżyseruje Donna Feore. Scenariusz przedstawienia oraz słowa piosenek pisze właśnie Richard Oberacker, a muzykę skomponuje Robert Taylor. Poprzednim musicalem, nad którym obaj pracowali, był wystawiony w 2017 roku na Broadwayu "Bandstand". Scenariusz musicalu "Bruce" został oparty na pamiętnikach scenarzysty "Szczęk" Carla Gottlieba zatytułowanych "The Jaws Log" i opisywanych jako "jedyna książka o tym jak 26-letni filmowiec Steven Spielberg przekształcił bestsellerową powieść Petera Benchleya w kultowy film".

Wyreżyserowany przez Spielberga film "Szczęki" opowiadał historię rozgrywającą się w małym nadmorskim miasteczku terroryzowanym przez rekina ludojada. Kiedy ginie jedna z wypoczywających tu turystek, władze miasta nie zamierzają zamykać przynoszącej zyski plaży. Kolejne tragedie sprawiają, że tropem rekina podąża szef miejscowej policji (Roy Scheider), biolog morski (Richard Dreyfuss) oraz doświadczony łowca rekinów (Robert Shaw).

Pomimo kłopotów na planie, film uznawany jest za dzieło, które zmieniło kino, wprowadzając je w erę tzw. blockbusterów. Do czasu premiery filmu "Gwiezdne wojny: Część IV - Nowa nadzieja", "Szczęki" były najbardziej kasowym filmem w historii.