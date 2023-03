Anne Hathaway u twórcy "Zielonego rycerza"

Epicki popowy melodramat, jak nazywany jest przez twórców film "Mother Mary", wyprodukuje słynne niezależne studio A24, które stoi za sukcesem obsypanego Oscarami filmu "Wszystko wszędzie naraz". David Lovery jest też autorem scenariusza tego filmu, w którym główne role zagrają Anne Hathaway oraz gwiazda serialu "Mogę cię zniszczyć" Michaela Coel.

Autorem muzyki do musicalu "Mother Mary" będzie Daniel Hart ( "Gentleman z rewolwerem" ). To stały współpracownik Lowery'ego. Ważną rolę będą w nim pełnić oryginalne piosenki, które specjalnie na potrzeby tej produkcji zostaną skomponowane przez frontmana formacji Bleachers, Jacka Antonoffa oraz Charli XCX. Antonoff to uznane nazwisko w branży muzycznej, często pracuje z Taylor Swift. Zdjęcia do filmu "Mother Mary" realizowane będą w Niemczech.

Rola w filmie "Mother Mary" będzie kolejnym projektem w wypełnionym po brzegi grafiku Anne Hathaway. Tylko na początku 2023 roku zadebiutowały dwie produkcje z jej udziałem. Na festiwalu w Sundance pokazany został film "Eileen", a miesiąc później na festiwalu w Berlinie zadebiutował dramat "She Came To Me" , w którym Hathaway wystąpiła u boku Joanny Kulig . Również w tym roku swoją premierę mieć będą filmy "The Idea of You" oraz "Mother's Instinct". Z kolei Michaelę Coel niedawno można było oglądać w filmie "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu" .