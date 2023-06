W rolach epizodycznych Morgane Polanski występowała u boku największych gwiazd kina w takich produkcjach ojca, jak "Dziewiąte wrota", "Oliver Twist" czy "Autor widmo". Ale to dzięki temu, że zagrała w serialu "Wikingowie", wcielając się w księżniczkę Giselę, zwróciła uwagę filmowca Jamesa Marquanda. To on dostrzegł w niej przyszłą filmową Krystynę Skarbek.

Morgane Polanski jako Krystyna Skarbek

Film, który reżyseruje, inspirowany jest życiem polskiej agentki brytyjskiej tajnej służby Kierownictwa Operacji Specjalnych (SOE) oraz wywiadowczynią Secret Intelligence Service (SIS). O brawurze, nieustępliwości i dokonaniach "Jamesa Bonda w spódnicy" - jak zwykło się nazywać agentkę - w trakcie II wojny światowej krążyły legendy. A i jej życie prywatne miało kilka soczystych smaczków. Ponoć gdy pracowała jako stewardessa na statkach pasażerskich "Rauhine" i "Winchester Castle", poznała Iana Fleminga, z którym wdała się w niespełna roczny romans. Wiele wskazuje na to, że to właśnie Skarbek stała się inspiracją dla postaci Vesper Lynd w powieści "Casino Royale". Choć jej dokonań nie powstydziłby się i sam James Bond.

Rola w szpiegowskim thrillerze wydaje się zatem wręcz tą wymarzoną dla Morgane Polanski. Tym bardziej że jeszcze dwa lata temu sama aktorka i reżyserka w rozmowie z "Telegraph" dość sceptycznie mówiła o postępach w swojej karierze.

"Mam 28 lat i co osiągnęłam? W wieku 25 lat Orson Welles nakręcił już 'Obywatela Kane'a'!" - powiedziała. Z pewnością jej ambicje potęguje to, że jest córką jednego z najsłynniejszych filmowców na świecie. I jak zapewniła w wywiadzie dla magazynu "Vogue" to właśnie determinacja, talent i ogromna etyka pracy zarówno Romana Polańskiego , jak i Emmanuelle Seigner są dla niej ogromną inspiracją. Jednak sama Morgane nie zamierza odcinać kuponów od artystycznego dorobku swoich rodziców.

"Gdybym nie osiągnęła wszystkiego dzięki sobie, czułabym się obrzydliwie" - przyznała dodając, że w budowaniu własnego filmowego dorobku musi mieć poczucie, że nic nie zostało jej dane i w pełni na to zasłużyła. Dlatego też córka Polańskiego przeprowadziła się z Paryża do Londynu gdzie uczęszczała zarówno do Drama Centre of London, jak i do Central School of Speech and Drama. "Wykonałam swoją pracę i dziś czuję, że nie muszę nikomu niczego udowadniać. Ukończenie studiów... po prostu dodało mi pewności siebie" - przyznała.

Morgane Polanski: Dwa lata bez używek i alkoholu

Choć Morgane wydaje się poukładaną aktorką i reżyserką, która w prywatnym życiu stroni od zbędnego rozgłosu, niespodziewanie rok temu zdecydowała się na bardzo szczere i osobiste wyznanie. W opublikowanym 16 marca 2022 roku poście na Instagramie Polański zdradziła, że od dwóch lat jest czysta i trzeźwa, przyznając tym samym, że w przeszłości miała problem z używkami i alkoholem.

"Nie zdradzałam tu zbyt wiele na temat mojej podróży, ale czuję, że powinnam to zrobić dziś. Podzielić się nadzieją z kimś, kto może czuć się beznadziejny i bezradny. Aby przypomnieć, że na końcu tunelu jest światełko, nawet jeśli nie możesz go zobaczyć, że życie w wolności jest możliwe, dzień po dniu" - napisała w osobistym wpisie dziękując tym, którzy wspierali ją w jej dążeniach do wyjścia z nałogu.

Morgane Polanski: Mam wiele wspólnego z Krystyną Skarbek

Choć i w tym roku Polański zaznaczyła w kalendarzu kolejny rok bez nałogu, dziś o wiele chętniej, niż o osobistych zmaganiach może mówić o owocach swojej wytężonej pracy. W rozmowie z serwisem "British Poles" aktorka przyznała, że pracując nad rolą Krystyny Skarbek dostrzegła wiele podobieństw, które łączą ją i jej filmową bohaterkę.

“Tak naprawdę mam wiele wspólnego z Krystyną. Ona urodziła się w Polsce, mówiła płynnie po francusku i mieszkała w Wielkiej Brytanii. Ja urodziłam się we Francji, ale mieszkam w Wielkiej Brytanii i jestem w połowie Polką! Ta rola jest jakby dla mnie na zamówienie. Moje polskie korzenie były zawsze we mnie bardzo silne" - stwierdziła w rozmowie z portalem, ciesząc się, że to właśnie jej powierzono zadanie sportretowania tak silnej i odważnej kobiety. "Ten film musi odnieść sukces" - dodała.