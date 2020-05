"Moonfall": Roland Emmerich znów spróbuje zniszczyć Ziemię

Roland Emmerich to specjalista od filmowych widowisk katastroficznych. Próbował już zniszczyć Ziemię inwazją kosmitów („Dzień Niepodległości”), mrozem („Pojutrze”) oraz końcem świata („2012”). Tym razem postara się dokonać zagłady naszej planety przy pomocy Księżyca. A wszystko to w planowanym na 2021 roku filmie „Moonfall”.

Według informacji portalu "The Hollywood Reporter" obsadzona została już pierwsza rola w filmie Emmericha. Dostał ją Josh Gad, dla którego zmagania z zagrożeniem z kosmosu to nie pierwszyzna. Ratował Ziemię przed kosmitami już w 2015 roku w filmie "Piksele".



Scenariusz do filmu "Moonfall" razem z Emmerichem napisali Harald Kloser i Spenser Cohen. Pomysł na fabułę jest prosty - Księżyc zostaje wytrącony przez nieznaną siłę ze swojej orbity i pędzi na zderzenie z Ziemią. Skutek kolizji jest jasny do przewidzenia - ludzkość wyginie. Na kilka tygodni przed katastrofą w stronę Srebrnego Globu wyrusza specjalny oddział, którego zadaniem będzie wylądowanie na nim i uratowanie Ziemi. Czy w ramach przygotowań do misji bohaterowie "Moonfall" obejrzą kasetę z "Armageddonem"? Nie wiadomo.



Gad wcieli się w postać KC Housemana, ekscentrycznego geniusza, który odkrywa zagrożenie ze strony Księżyca. Będzie też jednym z członków ekipy śmiałków, która wyruszy w śmiertelnie niebezpieczną misję. Aktor spędza kwarantannę nie tylko przygotowując się do roli w filmie "Moonfall". Stworzył też dwa odcinki youtubowego programu "Reunited Apart", w którym rozmawiał z obsadą filmów "Goonies" i "Powrót do przyszłości". 29 maja na platformie Apple TV+ zadebiutuje animowany serial "Central Park", którego jest współtwórcą. Na premierę czeka też film Disneya "Artemis Fowl" z jego udziałem.



Ostatnim filmem Emmericha był zeszłoroczny "Midway" opowiadający o wojnie na Pacyfiku. W planach reżysera są jeszcze dwa filmy - reboot "Gwiezdnych wrót" oraz "Maya Lord", który opowie historię konkwistadora Gonzalo Guerrero. W XVI-wieku po schwytaniu przez Majów, Guerrero zasymilował się z nimi i walczył przeciw Hiszpanom. W ojczyźnie został uznany za zdrajcę, w Meksyku jest bohaterem narodowym.