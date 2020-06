"Moonfall": Patrick Wilson i Charlie Plummer dołączyli do obsady

Powiększa się lista aktorów zaangażowanych do katastroficznego widowiska "Moonfall", które wyreżyseruje specjalista od wielkich widowisk, Roland Emmerich. Wcześniej ujawniono, że w filmie wystąpią Halle Berry i Josh Gad, a teraz poznaliśmy dwa kolejne nazwiska, które pojawią się w "Moonfall". To Patrick Wilson oraz Charlie Plummer.

Patrick Wilson na premierze filmu "Pasażer" (2018) AFP

"Moonfall", czyli w dosłownym tłumaczeniu "Upadek Księżyca", opowie o katastrofie, jaka zagraża ludzkości za sprawą wytrącenia Księżyca z orbity okołoziemskiej. Podczas, gdy Księżyc nieuchronnie zbliża się do Ziemi, w jego stronę wyrusza grupa śmiałków mających powstrzymać anihilację ludzkości.



Patrick Wilson wcieli się w rolę zhańbionego astronauty, którego ostatnia misja zakończyła się katastrofą. Z kolei znany z roli w serialu "Szukając Alaski" Charlie Plummer zagra rolę jego syna.



Obaj dołączą do Halle Berry i Josha Gada. Berry zagra rolę astronautki NASA, która została wybrana dlatego, że jej wcześniejsze misje związane są w jakiś sposób z nadchodzącą katastrofą. Z kolei Gad zagra rolę genialnego naukowca, który odkrył niebezpieczeństwo czyhające ze strony Księżyca.

Scenariusz do filmu wspólnie z Emmerichem napisali Harald Kloser i Spenser Cohen. Emmerich współpracował z nimi przy jednym ze swoich poprzednich filmów katastroficznych, "2012" z 2009 roku. Premiera filmu "Moonfall" planowana jest na przyszły rok. Zdjęcia do filmu mają ruszyć jesienią w Montrealu. Uzależnione to jednak będzie od dalszego przebiegu pandemii COVID-19.

Patrick Wilson wystąpił w poprzednim filmie Emmericha, wojennym "Midway". Na premierę czeka inny film z jego udziałem, kontynuacja popularnej serii horrorów "Obecność 3: Na rozkaz diabła". Wilson powróci też do roli króla Orma w komiksowym widowisku "Aquaman 2".