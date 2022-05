Montażystka filmowa Lidia Zonn-Karabasz w łódzkiej Alei Gwiazd

Wiadomości

Montażystka filmowa Lidia Zonn-Karabasz odsłoniła we wtorek swoją gwiazdę w łódzkiej Alei Gwiazd na ul. Piotrkowskiej. To 89. gwiazda na łódzkim Walk of Fame, który jest hołdem dla artystycznych osiągnięć ludzi kina.

Montażystka Lidia Zonn-Karabasz podczas odsłonięcia swojej gwiazdy w Łódzkiej Alei Gwiazd / Grzegorz Michałowski / PAP