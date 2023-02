Monica Bellucci ma nową miłość. To znany reżyser

Francuski magazyn twierdzi, że para spotyka się potajemnie od czterech miesięcy. Poznali się przelotnie w trakcie festiwalu w Cannes w 2006 roku. Ich znajomość nabrała jednak rumieńców dopiero pod koniec październiku 2022 r., gdy ich drogi przecięły się w Lyonie podczas Lumiere Film Festival. Tam Burton odebrał nagrodę za całokształt twórczości. Wręczała mu ją właśnie Bellucci.

Do tej pory najdłuższa relacja, w której był Burton, to ta z brytyjską aktorką Heleną Bonham Carter . Reżyser był z nią związany w latach 2001-2014 i ma z nią dwóch synów. Często też angażował ją do swoich filmów.