Nia Vardalos gwiazdą serii "Moje wielkie greckie wesele"

Pierwszy film " Moje wielkie greckie wesele " - o Touli ( Nia Vardalos ), młodej Greczynce zakochującej się w nie-Greku ( John Corbett ) i spierającej się ze swoją rodziną - miał swoją premierę w 2002 roku i od razu stał się ogromnym hitem. Vardalos otrzymała nominację do Oscara za scenariusz oryginalny, nominację do Złotego Globu dla najlepszej aktorki, a urzekająca obsada została nominowana do Screen Actors Guild Award i Critics Choice Award. Film zdobył również nagrodę People's Choice Award, a Vardalos zdobyła nagrodę Independent Spirit Award.

W 2016 roku kontynuacja ponownie zgromadziła oryginalną obsadę, gdy Vardalos wyobrażała sobie, jak mogłaby wyglądać rodzina Portokalos, w której Toula i Ian zmagają się z wychowywaniem nastolatki i zdają sobie sprawę, że stali się swoimi własnymi rodzicami. Z kolei czekający na premierę trzeci film z uwielbianej na całym świecie serii ponownie łączy niezwykle sympatyczną rodzinę Portokalos, która wyrusza na przygodę do swojego rodowego domu w Grecji, aby uhonorować przeszłość, teraźniejszość i przyszłość oraz na nowo odkryć swoje korzenie.



"Moje wielkie greckie wesele 3": Najnowsza część jest klapą?

Pierwszy film z 2002 roku okazał się niespodziewanym sukcesem jeśli chodzi o recenzje krytyków oraz box-office, lecz kontynuacja już nie została przyjęta tak ciepło. Jak jest w przypadku trzeciej części?

" Moje wielkie greckie wesele 3 " zadebiutuje w polskich kinach dopiero pod koniec września, lecz film miał już premierę m.in. w Stanach Zjednoczonych, dlatego w sieci można natknąć się na pierwsze recenzje.

W serwisie Rotten Tomatoes film zyskał tylko... 30% pozytywnych ocen od 71 krytyków, co czyni go najgorzej ocenianym filmem popularnej serii. Recenzenci twierdzą, że trzecia odsłona jest mniej zabawna, a bardziej stereotypowa w porównaniu do pierwszej produkcji. "To grecka tragedia" - napisał Adam Graham z "Detroit News".

Warto jednak zauważyć, że na wspomnianym portalu "Moje wielkie greckie wesele 3" uzyskało aż 72% pozytywnych ocen widzów.

"Moje wielkie greckie wesele 3": Kiedy premiera?

"Moje wielkie greckie wesele 3" wejdzie do polskich kin 29 września 2023 r.