"Mój przyjaciel Pingwin" - to wydarzyło się naprawdę

"Mój przyjaciel Pingwin" to inspirowana prawdziwymi wydarzeniami opowieść o niezwykłej przyjaźni między człowiekiem i małym pingwinkiem. Ta historia wydarzyła się naprawdę 13 lat temu u wybrzeży Brazylii, a teraz doczekała się ekranizacji.

Uratowany z plamy ropy na oceanie mały pingwinek Dindim buduje więź ze swoim wybawcą. Jest ona tak silna, że nawet rozległy ocean nie jest w stanie ich rozdzielić. Każdego roku pingwin pokonuje 5000 mil morskich, aby wrócić do miejsca, w którym dostał drugie życie i znalazł drugi dom. W momencie, gdy jego nieobecność zacznie się przedłużać, cała lokalna społeczność z rybackiej wioski połączy siły, aby go odnaleźć.

Choć brzmi to nieprawdopodobnie - ta historia wydarzyła się naprawdę.

Główne role w filmie grają: gwiazda francuskiego kina Jean Reno , Adriana Barraza i Rochi Hernandez, a także... grupa prawdziwych, uratowanych u wybrzeży Brazylii pingwinów. Film w piękny sposób pokazuje, że ludzie potrafią jednak żyć w harmonii ze zwierzętami na naszej planecie.

Zobaczcie zwiastun filmu!

"Mój przyjaciel pingwin" - kiedy premiera?

"To pozycja obowiązkowa dla tych, którzy kochają podnoszące na duchu historie o wytrwałości i empatii. Film stanowi czułe świadectwo tego, jak zawieranie przyjaźni wzbogaca nasze życie. I to niezależnie od tego, czy robimy to z ludźmi, zwierzętami czy planetą" - napisał recenzent magazynu "Variety".

"To film o mocy czynienia tego, co właściwe. Przedstawiona w nim piękna, żywa historia z pewnością sprawi, że dzieci zainteresują się otaczającym je dzikim światem" - dodaje dziennikarz "IndieWire".

Reżyserem filmu jest David Schurmann. "Mój przyjaciel pingwin" trafi na ekrany polskich kin 18 października.

Dystrybutorem tytułu jest Media Squad Distribution.