"Mój dług": Anna Karczmarczyk i Piotr Stramowski dołączyli do obsady

W Kaliszu trwają zdjęcia do reżyserowanego przez Denisa Delića filmu "Mój dług". Opowie on historię znaną z głośnego filmu Krzysztofa Krauzego "Dług". W roli głównego bohatera, Sławomira Sikory, wystąpi Bartosz Sak. Jak dowiedział się PAP Life, w postać jego dziewczyny Agaty wcieli się Anna Karczmarczyk.

Anna Karczmarczyk zagra w filmie "Mój dług" /Piotr Andrzejczak /MWMedia

We wtorek, 21 lipca, na terenie zabytkowego kaliskiego budynku, w którym do 2015 roku mieścił się zakład karny, rozpoczęły się zdjęcia do filmu "Mój dług" w reżyserii Denisa Delića.

Reklama

Scenariusz do filmu oparty został na książce Sławomira Sikory pod tym samym tytułem. W rolach głównych oprócz Saka i Karczmarczyk zobaczymy jeszcze m.in. Olgę Bołądź, Piotra Polka i Marcina Januszkiewicza. W czwartek, 23 lipca, na planie pojawi się również Piotr Stramowski, który dotarł do Kalisza prosto z zakończonych wczoraj wakacji.

Cytowany przez portal faktykaliskie.pl producent filmu "Mój dług" Bogusław Job wyjaśnił, że widzowie zobaczą w nim więzienne losy Sławomira Sikory, a w retrospekcjach pokazane zostaną wydarzenia, które doprowadziły do jego skazania. Akcja filmu toczyć się będzie w latach 90. ubiegłego wieku aż do roku 2005, kiedy Sikora został ułaskawiony przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.

Sikora był biznesmenem, który razem ze swoim wspólnikiem Arturem Brylińskim wplątał się w zakończony fiaskiem interes. Jego efektem był ogromny dług. Pozbawieni innego wyjścia mężczyźni w marcu 1994 roku zdecydowali się na popełnienie podwójnego morderstwa na osobach, które chciały wyegzekwować jego spłatę, używając przemocy i zastraszając ich. Za te zabójstwa zostali skazani na 25 lat pozbawienia wolności. Sikora został ułaskawiony w 2005 roku, a Bryliński pięć lat później.

Zdaniem filmowców dawne kaliskie więzienie było idealne pod kątem ich wymagań. Dlatego po obejrzeniu podobnych obiektów na terenie Polski, zdecydowali się właśnie na Kalisz. Zdjęcia kręcone będą wewnątrz tamtejszego zakładu karnego, na zewnątrz i na spacerniaku.