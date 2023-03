"Módl się za mnie" porusza problem czynnego uzależnienia wśród młodych osób

Powstaje wyjątkowy, inspirujący projekt. Grupa młodych ludzi spotkała się, by opowiedzieć o problemie, który ich dotknął, czyli o życiu w uzależnieniu. Owocem współpracy jest film krótkometrażowy. "My, jako osoby uzależnione, wiemy co opowiadamy, nie przekłamujemy, bo sami tego doświadczyliśmy" - mówi Dominik Hadziewicz, reżyser.

"Módl się za mnie" /materiały prasowe