Moby przeprasza Natalie Portman

W swoich wspomnieniach "Then It Fell Apart" piosenkarz Moby napisał, że spotykał się z Natalie Portman, gdy ta miała 20 lat. Aktorka kategorycznie zaprzeczyła i przedstawiła swoją opinię na temat jej znajomości z muzykiem.

W swojej książce Moby pisze, że Portman flirtowała z nim za kulisami jednego z koncertów. Później miał ją odwiedzić podczas jej studiów na Harvardzie.

Aktorka inaczej wspomina ich spotkanie. "Zaskoczyło mnie, gdy nazwał naszą krótką znajomość "randkowaniem", bo ja pamiętam sporo starszego ode mnie gościa, który gapił się na mnie w momencie, gdy właśnie skończyłam liceum" - mówiła Portman podczas jednego z wywiadów.

"Wykorzystał tę historię, by sprzedać swoją książkę. Dla mnie jest to obrzydliwe" - mówiła w dalszej części wywiadu.



"Bałam jego fanką i poszłam na koncert po zakończeniu szkoły. Spotkaliśmy się kilka razy, ale zrozumiałam, że jest starszym ode mnie mężczyzną, który interesuje się mną w niestosowny sposób" - zakończyła temat Portman.



Do jej słów szybko odniósł się Moby. Muzyk opublikował na swoim Instagramie zdjęcie, na którym przytula do siebie Portman. Opisał je jako dowód ich "krótkiego, niewinnego i odwzajemnionego romantycznego uczucia". Moby opisał także wywiad aktorki jako "plotkarski" i oskarżył ją o kłamstwo na temat historii ich romansu.

Później opublikował kolejne zdjęcia z Portman. "Co mam zrobić, by ludzie wierzyli dowodom, nie oskarżeniom?" - pytał w komentarzach do nich.

W wiadomości z soboty 25 maja 2019 roku Moby przeprosił Portman za nieskonsultowanie się z nią przed publikacją książki. Dotyczyło to także innych osób, które bez swojej wiedzy zostały wspominane w "Then It Fell Apart".



Muzyk przyznał także, że z powodu znacznej różnicy wieku powinien zachowywać się bardziej odpowiedzialnie.

Internauci zaraz zwrócili mu uwagę, że w swojej wiadomości pomylił wiek Portman. Napisał, że jest od niej 14 lat starszy. Tymczasem różnica wieku między nimi wynosi 16 lat. Większość komentujących nie przyjęła jego przeprosin i wcześniejszych komentarzy dotyczących Portman najlepiej.