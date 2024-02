W warszawskim Kinie Kultura powstał tzw. tantiemowy sztab kryzysowy. Jak można się domyślić, uczestnikom tej grupy zależy, by sprzeciwić się zmianom, które zapowiedziało ministerstwo.

Walka o tantiemy z Internetu

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaproponowało zmiany, które mają pozbawić twórców tantiem z Internetu. Reprezentacja twórców i aktorów stawiła się dzisiaj w Sejmie, by wziąć udział w konferencji prasowej.

Projekt dotyczył wdrożenia dyrektywy wprowadzającej zmiany prawie autorskim i prawach pokrewnych w przestrzeni cyfrowej, jednak nie została w nim uregulowana kwestia tantiem dla filmowców. Jak się okazuje, Polska jest jedyny krajem w Unii Europejskiej, który nie reguluje tej kwestii.

Reklama

"Protestujący jednoznacznie negatywnie oceniają wykreślenie z projektu ustawowych tantiem dla filmowców za eksploatację ich dzieł w internecie. Uzasadnienie przedstawione przez MKiDN jest nie do zaakceptowania" - możemy przeczytać w liście do Ministerstwa.



List Koła Młodych SFP do Ministra Kultury Bartłomieja Sienkiewicza

Co znajdziemy w liście? Oto wybrane fragmenty, a z pełna treścią można zapoznać się tutaj .

"(...) Obecna propozycja ustawy nie zapewnia nam godnej przyszłości, a całkowicie ją rujnuje. Tantiemy z Internetu to nasze "być albo nie być. (...)"

"(...) Nikt bardziej niż my, nie docenia siły Internetu jako infrastruktury dystrybucyjnej, które jest nowym i istotnym polem eksploatacji pozwalającym dotrzeć naszym produkcjom do widzów na całym świecie i właśnie dlatego chcemy otrzymywać należne nam wynagrodzenie w postaci tantiem proporcjonalnych do sukcesów osiąganych przez nasze filmy i seriale. (...)"

"(...) Wierzymy, że uwzględni Pan nasze stanowisko w pracach nad ustawą i przywróci do projektu przepisy o tantiemach za eksploatację utworów audiowizualnych w Internecie, bo zależy Panu na młodych filmowczyniach i filmowcach. Nie chcemy być kolejną grupą skazaną na emigrację zarobkową do krajów, które szanują nasze prawo do należnych nam tantiem z Internetu. Jesteśmy wykształceni w Polsce, za pieniądze polskich podatników. Chcemy mieszkać i pracować w Polsce. Chcemy, by przychody z naszych produkcji pozostały w krwiobiegu polskiej gospodarki. To nasz wspólny interes. (...)"