Młodzi i Film 2025: jest plakat! Lekka forma i elektryzująca kolorystka

Oprac.: Anna Kempys Wiadomości

Młodzi i Film to najstarszy w Polsce festiwal, podczas którego można zobaczyć to, co nowe w rodzimym kinie. 44. Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych odbędzie się w dniach 9-14 czerwca. Poznaliśmy plakat promujący to wydarzenie.

Plakat Festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie 2025 /materiały prasowe