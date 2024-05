Młodzi i Film 2024: Trzy konkursy. Kto powalczy o nagrody?

Młodzi i Film: Trzy konkursy, zgłoszono 283 filmy

Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych Młodzi i Film to największa impreza filmowa, podczas której prezentowany jest dorobek współczesnego polskiego młodego kina. W Koszalinie na przestrzeni lat debiutowali między innymi tacy artyści, jak: Agnieszka Holland, Xawery Żuławski, Tomasz Wasilewski, Łukasz Palkowski, Sławomir Fabicki czy Jan P. Matuszyński.

Na tegoroczny Festiwal Debiutów Filmowych w Koszalinie zostały zgłoszone 283 filmy. Biorą udział w selekcji trzech konkursów: pełnometrażowych debiutów fabularnych, pełnometrażowych debiutów dokumentalnych oraz krótkich filmów.



Listę filmów, które będą walczyły o Wielkiego Jantara, czyli główną nagrodę w konkursie pełnometrażowych debiutów fabularnych możecie sprawdzić tutaj! A co z pozostałymi konkursami?



W konkursie pełnometrażowych debiutów dokumentalnych znalazły się:

"Córy węgla", reż. Aneta Nowicka

"Ja, Rosiński", reż. Piotr Kielar

"Kiedy umilknie wiatr", reż. Mateusz Gołębiewski

"Kwiaty Ukrainy", reż. Adelina Borets

"Lili", reż. Sylwia Rosak

"Nie jesteś sama", reż. Karolina Lucyna Domagalska

"Out of a Comfort Zone", reż. Patrycja Grabarek

"Prawy chłopak", reż. Hanna Nobis

"Skąd dokąd", reż. Maciej Hamela

"Ula", reż. Agnieszka Iwańska

"W stronę słońca", reż. Agnieszka Kokowska

Czas na konkurs krótkich filmów. Tutaj sporo tytułów w kategoriach animacja, dokument i fabuła.



Wśród zgłoszonych debiutanckich animacji do konkursu trafiły filmy:

"49 385", reż. Helena Stańczyk

"Aha", reż. Paulina Jaklik

"Bezsenność Jutki", reż. Maria Görlich-Opyd

"Cosmic Routine", reż. Agnieszka Kotulska

"Crash", reż. Michał Socha/Jakub Socha

"Homo Lesbomo", reż. Maria Nitek

"Kompozycja z przeżyć istniejących", reż. Joanna Szlembarska

"Miłość w czasach inflacji", reż. Zuzanna Heller

"Moja mama", reż. Agnieszka Popińska

"Momo i Lulu", reż. Anita Kwiatkowska-Naqvi

"Nabu", reż. Joanna Rusinek

"Nos", reż. Julia Marchowska

"Ostatni człowiek na Ziemi", reż. Joanna Żybul

"Premiera", reż. Sara Szymańska

"Rosół z kaczki", reż. Maria Dakszewicz

"To czego nie ma i to co jest", reż. Pola Włodarczyk

"Toto", reż. Klaudia Bochniak

"Zima", reż. Tomek Popakul/Kasumi Ozeki

W selekcji konkursu krótkometrażowych debiutów dokumentalnych znalazły się:

"Breathless", reż. Marta Socha

"Chłopiec, którego nigdy nie było", reż. Kinga Chomać-Piechota

"Czartoria", reż. Agata Majcherowicz

"Czyste niebo", reż. Marcin Kundera

"Dolina wróbelków", reż. Bartosz Tryzna/Monika Stpiczyńska

"Echo", reż. Emi Buchwald

"Igła", reż. Józef Gross

"Koka", reż. Aliaksandr Tsymbaliuk

"Koniec rysowania ksieżniczek", reż. Mikołaj Mielczarek

"Łódź podwodna", reż. Oliwia Zakrzewska

"Mama wraca", reż. Mikołaj Janik

"Moja siostra", reż. Mariusz Rusiński

"Mój wujek Leszek", reż. Maciej Miller

"Pan szewc", reż. Michał Łukowicz

"Połączenia", reż. Ming-Wei Chiang

"Powtórzenia", reż. Maciej Czuchryta

"Przypadek Beethovena", reż. Luiza Budejko

"Ptaki w klatkach", reż. Bartosz Dominik

"Sad", reż. Zuzanna Fluder

"Trzy samochody", reż. Alicja Sokół

"W oddali", reż. Michał Mitoraj

"Za błotem cisza i spokój", reż. Uladzislau Novik

"Zupa z tygrysa", reż. Kacper Świtalski



Jeśli chodzi o krótkometrażowe debiuty fabularne, o nagrodę będą walczyły następujące tytuły:



"As it was", reż. Anastasiia Solonevych, Damian Kocur

"Ave Ewa", reż. Agnieszka Nowosielska

"Burnout", reż. Marta Z. Nowak

"Comme des Cowboys", reż. Julia Sadowska

"Dom lalki", reż. Magda Matwijow

"Do raju", reż. Marta Szymanek

"Drzewa umierają od korzeni", reż. Franciszek Berbeka

"Gorzko", reż. Marcin Kluczykowski

"Honey Bunny", Yreż. Gracjana Piechula

"Jestem", reż. Cezary Orłowski

"Jsme v tom spolu", reż. Anna Wowra

"KOńce i początki", reż. Klaudia Fortuniak

"Ladylike", reż. Olga Hajnosz

"Laski forever", reż. Miszka Medyńska

"Mandala", reż. Mikołaj Janik

"Mimo", reż. Piotr Jasiński

"My Secret Cyberlove", reż. Bartosz Stankiewicz

"Nagie oko", reż. Helena Oborska

"Nic mnie w tobie nie przeraża", reż. Justyna Nowak

"Pierwszy taniec z chmurach", reż. Michał Mieszczyk

"Pies pogrzebany", reż. Kinga Pudełek

"Polish Dream", reż. Małgorzata Suwała

"Prze ciebie, po tobie", reż. Jędrzej Górski

"Pułapka", reż. Vitalii Havura

"Radość zycia", reż. Szymon Waćkowski

"Rouge", reż. Sophie Horry

"Strąk Feeling", reż. Anja Zalewska

"Stymulanty & empatogeny", reż. Mateusz Pacewicz

"Tender Loving Care", reż. Kalina Pulit

"Tennis Mortis", reż. Michał Łukowicz

"Uwaga dobry pies", reż. Adelina Borets

"Wagary", reż. Weronika Jamróz

"Wilcza góra", reż. Rozalia Jaz

"Wolna krowa", reż. Marek Głuszczak

"Zdrój", reż. Izabela Kiszczak

Na festiwalu w Koszalinie jest również Konkurs Teatrotek. Teatroteka to projekt Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych o charakterze artystycznym i edukacyjnym. Przenosząc na ekran teksty dramatów, reżyserzy przedstawiają świeże spojrzenie na świat. Tegoroczna edycja tego konkursu to, jak piszą organizatorzy, "rozprawa z hierarchicznym porządkiem, systemem kredytowym, rodzinnymi relacjami, zjawiskami paranormalnymi, życiem i śmiercią".

Spektakle, które zostaną pokazane w tym cyklu to:

"Czy wiesz, kto mieszka pod ósemką", reż. Sebastian Drożak

"Jamajka", reż Bartosz Paduch

"Królowa boazerii", reż. Tadeusz Kabicz

"O doglądaniu draceny", reż. Dominika Montean-Pańków

"Oprocentowanie zmienne", reż. Teresa Czepiec

"Polowanie", reż. Julia Ruszkiewicz.

43. edycja festiwalu Młodzi i Film odbędzie się w dniach 10-15 czerwca.