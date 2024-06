Młodzi i Film 2024: Koszalin żegna Janusza Majewskiego

Młodzi i Film: Koszalin żegna Janusza Majewskiego

Podczas 43. edycji Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film odbędzie się retrospektywa wybranych filmów Janusza Majewskiego - wybitnego polskiego reżysera, twórcę tak głośnych filmów, jak "C.K. Dezerterzy", "Zaklęte rewiry", "Lekcja martwego języka" czy "Excentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy" oraz wielkiego wielbiciela jazzu. Artysta zmarł 10 stycznia 2024 roku, mając 92 lata.



Jakie filmy zostaną pokazane w Koszalinie?



Komediowy "Sublokator" z 1966 roku jest fabularnym debiutem Janusza Majewskiego. Młody naukowiec, grany przez Jana Machulskiego, szuka spokojnego miejsca do pracy. Wynajmuje pokój w willi zamieszkanej przez trzy kobiety. Każda z nich wciąga go w swoją intrygę.

W "Zaklętych rewirach" Marek Kondrat, tuż po szkole aktorskiej, wciela się w chłopaka, który na początku lat 30. XX wieku zatrudnia się w eleganckiej restauracji hotelu "Pacyfik". Szybko zderza się z dorosłością i musi skonfrontować się z trudnymi dylematami moralnymi. Jego próba utrzymania się na powierzchni i walka o awans w organizacji staje się metaforą funkcjonowania w pełnym podziałów społeczno-ekonomicznych społeczeństwie. Muzykę do tej ekranizacji prozy Henryka Worcella napisał zmarły w 2021 roku Jerzy "Duduś" Matuszkiewicz.

W programie retrospektywy pojawią się także krótkie i średnie metraże Janusza Majewskiego. "Most", "Rondo", "Fotografia", "Nadzieja za 20 złotych" i "Uśmiech bez sensu" to etiudy reżysera z łódzkiej Filmówki. "Zabawę", "Opus Jazz" (zapis próby kwintetu Andrzeja Kurylewicza), "Różę" i sportowy (!) "Pojedynek" autor zrealizował w pierwszej połowie lat sześćdziesiątych. "Jazz Outsider" to ostatnia pozycja w twórczości wybitnego artysty - jego pożegnanie z ukochaną muzyką.



Zdjęcie Kadr z filmu Janusza Majewskiego "Opus Jazz" (zapis próby kwintetu Andrzeja Kurylewicza) / materiały prasowe

Pokazy filmów Janusza Majewskiego na festiwalu Młodzi i Film:

10 czerwca (poniedziałek), godz. 21:00, sala kinowa Koszalińskiej Biblioteki Publicznej:

"Most", "Rondo", "Fotografia", "Nadzieja za 20 złotych", "Zabawa", "Opus Jazz", "Róża", "Pojedynek", "Jazz Outsider".

12 czerwca (środa), godz. 18:30, sala kinowa Koszalińskiej Biblioteki Publicznej:

"Sublokator".

14 czerwca (piątek), godz. 21:00, kino Kryterium:

"Zaklęte rewiry".

Szczegóły na temat programu 43. edycji Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film można znaleźć na stronie imprezy.