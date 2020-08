"Młodzi i Film" 2020: Filmy konkursowe

Zaprezentowano listę filmów, które wezmą udział w 39. Koszalińskim Festiwalu Debiutów Filmowych "Młodzi i Film". W Konkursie Pełnometrażowych Debiutów Fabularnych widzowie zobaczą 10 filmów, w Konkursie Krótkometrażowych Debiutów Filmowych - 71 filmów (37 fabuł, 19 dokumentów i 15 animacji).

39. Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych "Młodzi i Film" rozpocznie się 1 września 2020 roku /materiały prasowe

39. Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych "Młodzi i Film" miał odbyć się w dniach 15-20 czerwca. Jednak w związku z pandemią i wprowadzonymi obostrzeniami organizatorzy - Stowarzyszenie Filmowców Polskich, miasto Koszalin i Centrum Kultury 105 w Koszalinie - przenieśli go na termin późniejszy, czyli 1-5 września.



Reklama

Debiuty filmowe ocenione zostaną w dwóch konkursach. W pierwszym wezmą udział pełnometrażowe produkcje fabularne (czas trwania powyżej 60 minut), w drugim - krótkometrażowe debiuty filmowe (czas trwania do 40 minut).



Festiwal "Młodzi i Film" to nie tylko dwa konkursy, ale również pokazy pozakonkursowe, w tym: debiuty zagraniczne, dokumentalne, retrospektywa, filmy jurorów oraz pokazy specjalne. Nierozerwalną jego częścią są spotkania "Szczerość za szczerość" z ekipami filmów konkursowych. Wieczorami działa klub festiwalowy, w którym odbywają się koncerty. Wstęp na wszystkie wydarzenia otwarte festiwalu jest bezpłatny.

Oto lista filmów konkursowych!

Konkurs Pełnometrażowych Filmów Fabularnych:



"25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" w reżyserii Jana Holoubka

"1800 gramów" w reżyserii Marcina Głowackiego

"Fisheye" w reżyserii Michała Szcześniaka

"(Nie)znajomi" w reżyserii Tadeusza Śliwy

"Pewnego razu w ogródkach działkowych" w reżyserii Rafała Brylla

"Polot" w reżyserii Michała Wnuka

"Smak Pho" w reżyserii Mariko Bobrik

"Supernova" w reżyserii Bartosza Kruhlika

"Wszystko dla mojej matki" w reżyserii Małgorzaty Imielskiej

"Żelazny most" w reżyserii Moniki Jordan-Młodzianowskiej



Konkurs Krótkometrażowych Debiutów Filmowych:



Filmy fabularne



"Alicja i Żabka" w reżyserii Olgi Bołądź

"Carrie" w reżyserii Emmy Lindhal

"Dalej jest dzień w reżyserii" Damiana Kocura

"Dobre, eleganckie chłopaki" w reżyserii Marka Ułana-Szymańskiego

"Fikołek" w reżyserii Mileny Dutkowskiej

"Four Cups of Coffee or Three" w reżyserii Sebastiana Łacha

"Gwiazdeczka" w reżyserii Nataszy Parzymies

"Hern" w reżyserii Urszuli Morgi

"Home Sweet Home" w reżyserii Agaty Puszcz

"Ja tu jestem" w reżyserii Marcjanny Lelek

"Jestem Andrzejem" w reżyserii Michała Edelmana

"Kamień" w reżyserii Bartosza Kozery

"Ktoś zostanie ostatni" w reżyserii Kamila Krawczyckiego

"Kura" w reżyserii Andrzeja Brzózki

"Lato 43" w reżyserii Anety Bussold

"Mały koniec świata" w reżyserii Karola Ulmana

"Maria nie żyje" w reżyserii Martyny Majewskiej

"Maska" w reżyserii Daniela Le Hai

"Masza" w reżyserii Krzysztofa Chodorowskiego

"Monika W." w reżyserii Pauliny Skibińskiej

"Noamia" w reżyserii Antonio Galdameza

"Ondyna" w reżyserii Tomasza Śliwińskiego

"Ostatnie dni lata" w reżyserii Klaudii Kęski

"Ostatnie śniegi" w reżyserii Anny Morawiec

"Paciorki" w reżyserii Joanny Rój

"Plac Wolności" w reżyserii Ming-Wei Chiang

"Po sezonie" w reżyserii Moniki Majorek

"Prawdziwe uczucia" w reżyserii Jana Kuźnika

"Problem" w reżyserii Tomasza Wolskiego

"Sukienka" w reżyserii Tadeusza Łysiaka

"Uczta duchowa" w reżyserii Marcina Kluczykowskiego

"Uległość" w reżyserii Michała Ciechomskiego

"Wenus z Willendorfu" w reżyserii Zuzanny Grajcewicz

"Wschód Zachód" w reżyserii Natalii Koniarz

"Wyraj" w reżyserii Agnieszki Nowosielskiej

"Zadra" w reżyserii Magdaleny Kuśmierczyk

"Zanim zasnę" w reżyserii Damiana Kosowskiego



Filmy dokumentalne



"All On A Mardi Grass Day" w reżyserii Michała Pietrzyka

"Cześć tato" w reżyserii Karoliny Baranowskiej

"Dad You've Never Had" w reżyserii Dominiki Łapki

"Hide and Seek in A Peaceful Valley" w reżyserii Macieja Białoruskiego

"In Case of An Emergency" w reżyserii Jakuba Kozieła

"Jak pływać, żeby nie utonąć" w reżyserii Anny Pawluczuk

"Jeszcze porozmawiamy" w reżyserii Mateusza Buławy

"Kometa" w reżyserii Adama Buki

"Nie jesteśmy przyjaciółkami" w reżyserii Alicji Sokół

"Niech mnie pani posłucha" w reżyserii Marcina Kluczykowskiego

"Od nowa" w reżyserii Zofii Sawickiej

"Oko Boga" w reżyserii Igora Kaweckiego

"Papa" w reżyserii Maryi Yakimovich

"Son of The Streets" w reżyserii Mohammeda Almughanni'ego

"Synek" w reżyserii Pawła Chorzępy

"U babci" w reżyserii Mileny Mądrej

"We Have One Heart" w reżyserii Katarzyny Warzechy

"Wielki strach" w reżyserii Pawliny Carlucci Sforzy

"Zepsuta głowa" w reżyserii Macieja Jankowskiego



Filmy animowane



"Bulba" w reżyserii Olgi Kałagate

"Ciałość" w reżyserii Weroniki Szymy

"Licho nie śpi" w reżyserii Nawojki Wierzbowskiej

"Millenium" w reżyserii Darii Godyń

"Oddychaj!" w reżyserii Kamili Jasińskiej

"Opium" w reżyserii Liliany Pomykalskiej

"Portret kobiecy" w reżyserii Natalii Durszewicz

"Prawo i bezprawie" w reżyserii Macieja Wierzejskiego

"Quidquid Latine Dictum Sit, Altum Videtur" w reżyserii Julii Orlik

"Świadomość lalki" w reżyserii Michała Wójcickiego

"Trzy skoki do szczęścia" w reżyserii Artura Hanaja

"Wczoraj wyrósł mi przyjaciel" w reżyserii Adrianny Matwiejczuk

"Własne śmieci" w reżyserii Darii Kopiec

"Wyszła z brzegów" w reżyserii Sofyi Nabok

"Z czosnkowym wziełem" w reżyserii Zuzanny Stach



Autorem plakatu promującego wydarzenie jest Maks Bereski określany mianem kontynuatora Polskiej Szkoły Plakatu.



39. Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych "Młodzi i Film" odbędzie się w dniach 1 - 5 września.