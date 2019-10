"Młody renifer Alex": Kandydat do zaprzęgu Świętego Mikołaja

Urzekająca pięknem i majestatem przyrody produkcja, która oczarowała serca widzów, bijąc rekordy oglądalności we Francji i w krajach skandynawskich. "Młody renifer Alex" to przeniesiony na duży ekrany rok z życia lapońskiego renifera - imponujący projekt filmowy, do którego scenariusz napisało życie.

Kadr z filmu "Młody renifer Alex" /materiały prasowe

Autorem obrazu jest ceniony reżyser przyrodniczych dokumentów, stały współpracownik National Geographic - Guillaume Maidatchevsky. Poprzedzony wieloletnimi przygotowaniami i badaniami "Alex" to familijna opowieść o cudzie narodzin, dorastaniu i matczynej miłości, której ciepło przezwycięży najsurowsze mrozy.

W polskiej wersji językowej filmu w rolę narratora wcielił się Piotr Adamczyk.

Zdumiewająca lecz ze wszech miar prawdziwa historia młodego renifera, który przyszedł na świat w samym sercu mroźnej Laponii. Kamera śledzi jego narodziny, dorastanie i trwającą wiele miesięcy podróż przez skutą lodem tajgę, ośnieżone lasy i majestatyczne szczyty fiordów. Przedstawia jego przyjaciół i naturalnych wrogów: lemingi, orły, lisy, łosie, rysie, rosomaki, niedźwiedzie, wilki, wiewiórki oraz pewną psotną łasicę.



A ponadto pokazuje, jak pod opieką kochającej mamy Alex dorasta i uczy się trudnej sztuki przetrwania. Wszystko po to, by z młodego renifera stać się ważnym i pełnoprawnym członkiem stada. Idealnym kandydatem do zaprzęgu Świętego Mikołaja!