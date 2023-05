Tom Cruise: Największy kaskaderski popis w karierze

Tom Cruise miał przez rok przygotowywać się do scen kaskaderskich w filmie "Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One" . W tym czasie wykonał 13 tysięcy skoków na motocyklu i 500 skoków na spadochronie.

Wszystko po to, by samodzielnie zrealizować najbardziej niebezpieczną sekwencję, jaką był w produkcji skok na motocyklu z norweskiego klifu. We wspomnianej scenie grany przez aktora Ethan Hunt spada w otchłań, ale szybko okazuje się miał na sobie spadochron.



"Moje serce wali jak szalone na samą myśl o popisie kaskaderskim, jakiego dokonał Cruise w siódmej części 'Mission: Impossible'. 13 tysięcy skoków na motocyklu, roczny trening BASE jumpingu (skoki ze spadochronem z wieżowców, mostów itp.), wiele skoków na spadochronie" - wyliczała na Twitterze Beatrice Verhoeven z "The Wrap".

"To bez wątpienia najbardziej niebezpieczna rzecz, jakiej kiedykolwiek próbowałem. Pracowaliśmy nad tym latami. Od dziecka chciałem coś takiego zrobić" - wyznał aktor.



Teraz swoimi wrażeniami na temat Cruise'a podzieliła się inna gwiazda filmu "Mission: Impossible: Dead Reckoning Part One" - Vanessa Kirby . Wyznała, że gwiazdor wydaje się nie czuć strachu, gdy realizuje kolejne niebezpieczne sceny.

"On to robi nieustannie, a następnie powtarza (niebezpieczny manewr na motocyklu - przyp. red.), aby uchwycić różne kąty i ujęcia. Jest przy tym wszystkim niesamowicie spokojny. Nie odczuwa żadnego strachu. To dla niego czysta ekscytacja" - stwierdziła.



"Ta wiara w kinematografię i to, co można osiągnąć, oraz jego pasja są naprawdę inspirujące. On wierzy, że może robić niemożliwe rzeczy, a potem je robi. Kocham bycie częścią tej franczyzy. Naprawdę nie mogę się doczekać powrotu" - dodała Kirby.



“Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One": Kiedy premiera?

Przypomnijmy, że zdjęcia do filmu "Mission: Impossible: Dead Reckoning Part One" były przerywane kilkukrotnie. Najpierw z powodu zamknięcia planów na całym świecie za sprawą wybuchu pandemii COVID-19. Potem po wykryciu kilku zarażeń koronawirusem wśród członków ekipy przebywającej we Włoszech.



Gwiazdor serii, Tom Cruise, pomógł w opracowaniu procedur bezpieczeństwa umożliwiających dalsze tworzenie filmu. Reagował za każdym razem, gdy był świadkiem naruszania tych przepisów. Jedna z takich reakcji, która wyciekła z planu, stała się hitem internetu.

Najnowsza część kultowej serii trafi do kin 14 lipca 2023. Premiera kolejnej części cyklu - "Mission: Impossible - Dead Reckoning Part Two" zaplanowana jest na 28 czerwca 2024.

Oprócz Cruise'a i Kirby w filmie zobaczymy znanych z poprzednich odsłon: Vinga Rhamesa, Simona Pegga, Rebeccę Ferguson, Henry'ego Czernego i Fredericka Schmidta. Na ekranie zobaczymy też nowe twarze: Marcina Dorocińskiego, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Sheę Wighama, Indirę Varmę, Marka Gatissa i Cary'ego Elwesa.