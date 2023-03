"Mission: Impossible 8": Tom Cruise nie nakręci scen przez... niedźwiedzie

Gubernator Svalbardu, norweskiej prowincji na Oceanie Arktycznym, nie zgodził się, by Tom Cruise nakręcił tam sceny lądowania helikopterów do ósmej części "Mission: Impossible". Mogłoby to bowiem zaszkodzić niedźwiedziom polarnym, które upodobały sobie ten archipelag. Mimo tej odmowy główni członkowie ekipy wybierają się w środę na Svalbard i zamierzają tam zostać co najmniej trzy tygodnie.