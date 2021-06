"Mission: Impossible 7": Zdjęcia wstrzymane z powodu koronawirusa

Produkcja filmu "Mission Impossible 7" została wstrzymana ze względu na pozytywny wynik testu na koronawirusa. Najnowszy film słynnej serii, z Tomem Cruisem w roli agenta Ethana Hunta, był kręcony w Wielkiej Brytanii. Nie ujawniono, kogo dotyczył wynik testu.

Rzecznik produkcji podkreślił, że prace nad projektem będą wstrzymane do 14 czerwca.



"Tymczasowo zamroziliśmy produkcję 'Mission: Impossible 7' do 14 czerwca z powodu pozytywnych wyników testów na koronawirusa w czasie rutynowych badań" - czytamy w oświadczeniu.



"Przestrzegamy wszystkich protokołów bezpieczeństwa i będziemy nadal monitorować sytuację" - poinformowano.

Podobnie jak większość hollywoodzkich produkcji, film ma skomplikowaną drogę na duży ekran. Najpierw na filmowanie wpłynęło zamknięcie całej branży w lutym 2020 roku (tuż przed zaplanowanymi zdjęciami w Wenecji), później nastąpił szereg kolejnych przerw w realizacji zdjęć.

W październiku produkcja została na przykład opóźniona ze względu fakt, że 12 osób na planie we Włoszech uzyskało pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. Z kolei w grudniu wyciekło nagranie, na którym Criuse krzyczy na ekipę za złamanie wytycznych dotyczących COVID-19.

Kiedy Cruise zobaczył dwóch członków załogi, stojących zbyt blisko siebie przed ekranem komputera, powiedział im: "Jeśli zobaczę, że robisz to jeszcze raz, to już cię kur** nie ma".



O wstrzymaniu zdjęć po raz pierwszy poinformował "The Hollywood Reporter".



