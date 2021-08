Luksusowy SUV, BMW X7 został skradziony we wtorek w centrum Birmingham, obok Grand Hotelu, gdzie zakwaterowany był Tom Cruise. Jak podał dziennik "The Sun", w samochodzie były rzeczy gwiazdora, warte kilka tysięcy funtów. Prawdopodobnie złodzieje zeskanowali sygnał z kluczyków auta.

Dochodzenie wciąż trwa

Co ciekawe, pojazd został odnaleziony przez policję już około pięciu kilometrów dalej w miejscowości Smethwick. Namierzono go dzięki sygnałowi GPS. Zniknęło jednak wszystko, co było w samochodzie, łącznie z bagażem Cruise’a. Dochodzenie policji wciąż trwa.

Drugim ważnym środkiem lokomocji dla aktora w Wielkiej Brytanii jest helikopter. Przed kilkoma dniami Cruise musiał awaryjnie wylądować w ogrodzie pewnej rodziny, ze względu na to, że mieszczące się w Coventry lotnisko zostało tymczasowo zamknięte. W ramach przeprosin aktor zaoferował rodzinie lot helikopterem, a ta przyjęła zaproszenie do przejażdżki.



Zdjęcie Plan filmu "Mission Impossible 7" / SplashNews.com/East News / East News