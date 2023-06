"Mission Impossible 7": Takiej sceny pościgu jeszcze nie było. Światowa premiera filmu w Rzymie

Fani Toma Cruise'a mają powody do radości. W poniedziałek w Rzymie odbyła się światowa premiera filmu "Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One". Wybór padł na włoską stolicę, bo to tam powstała spora część zdjęć do produkcji. Siódma część popularnej serii "Mission Impossible" zadebiutuje na ekranach polskich kin 14 lipca 2023 roku.

Kadr z filmu "Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One" /materiały prasowe