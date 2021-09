​Mirren, Freeman, Pacino i DeVito w domu spokojnej starości

"Zawsze byłem wielkim fanem filmów noir, ale tak naprawdę nigdy żadnego nie nakręciłem. Podoba mi się cały ten koncept umieszczenia filmu w ekskluzywnej społeczności emerytów. Coraz więcej ich na terenie Stanów Zjednoczonych, gdy pokolenie wyżu demograficznego przechodzi na emeryturę. Mają dużo pieniędzy i chcą mieszkać w pięknym otoczeniu. Tak to wygląda w oficjalnych prospektach, ale początkujący scenarzysta Tom Grey pokazał, co naprawdę kryje się pod ich powierzchnią" - powiedział o projekcie Hackford, cytowany przez portal "Deadline".

Nietypowy film noir

"Pomyślałem, że to wspaniały pomysł, szczególnie że Grey rozumiał, jaka jest natura dobrego kina noir. Musi mieć mroczną historię, pomysł i niesamowicie pokręcone postaci. Spotkałem się z nim, współpraca zaskoczyła. On pisał scenariusz, a ja podrzucałem pomysły" - dodaje reżyser "Sniff". Tytuł to skrót od Senior Nursing Institute & Family Foundation (Instytut Opieki nad Seniorem i Fundacja Rodziny).

Twórcy filmu mają już za sobą kompletowanie głównej obsady, co w tym przypadku nie było takie łatwe. "Kiedy kręciłem "Adwokata diabła" i proponowałem rolę Alowi Pacino, odrzucił ją cztery razy. Zmienialiśmy scenariusz tak długo, aż się zgodził. Teraz było tak samo. Dałem mu scenariusz, a on zaczął kręcić nosem, że to nie dla niego. Przekonywaliśmy, że przeciwnie i tak długo wprowadzaliśmy zmiany w scenariuszu, że teraz uważa, że ma najlepszą rolę w całym filmie. Danny DeVito jest bardzo dobrym reżyserem i wspaniałym aktorem, ale to nie są łatwi ludzie. W końcu jednak każdy otrzymał rolę na miarę swojego talentu" - kończy Hackford.



O czym opowie "Sniff"?

Dwóch detektywów, Joe Mulwray (w tej roli Freeman) i William Keys (DeVito) prowadzi śledztwo w sprawie dwóch tajemniczych zgonów, do których doszło w luksusowym domu spokojnej starości. Rutynowe na pierwszy rzut oka śledztwo szybko staje się coraz bardziej zawiłe i dziwne. Detektywi powoli odkrywają w tej placówce świat pełen seksu, narkotyków i morderstw. Wszystko kontroluje jeden z podopiecznych, Harvey Stride (Pacino) i jego osobista ochroniarka znana pod pseudonimem Pająk (Mirren).