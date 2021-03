Mira Nair ​wyreżyseruje serialowy "Skarb narodów"

Studio Disneya kontynuuje swoją politykę wskrzeszania popularnych tytułów z przeszłości znajdujących się w jego katalogu. O projekcie serialowej wersji "Skarbu narodów" mówiono już od dłuższego czasu, jednak dopiero teraz produkcja ta otrzymała zielone światło i twórcy mogą rozpocząć prace. Jej reżyserką będzie Mira Nair ("Monsunowe wesele", "Królowa Katwe").

Serialowy "Skarb narodów" będzie nowym projektem Miry Nair /JIMI CELESTE/Patrick McMullan /Getty Images

Jak informuje portal "Deadline", serial Miry Nair nie będzie ani kontynuacją, ani nową wersją przygód głównego bohatera dwóch filmów "Skarb narodów", granego przez Nicolasa Cage'a poszukiwacza skarbów i historyka Benjamina Gatesa. Głównym bohaterem serialu będzie dwudziestoletni latynoski marzyciel Jess Morales. Wyruszy on z grupą najlepszych przyjaciół w podróż, w trakcie której odkryje rodzinną tajemnicę, a także odnajdzie zaginiony skarb. Fabuła serialu opowiedziana zostanie z punktu widzenia Moralesa, a nowy "National Treasure" podejmie aktualne obecnie kwestie tożsamości, wspólnoty, historycznej prawdy i patriotyzmu.



Scenariusz serialu napiszą autorzy oryginalnego "Skarbu narodów", Marianne i Cormac Wibberleyowie. Jednym z jego producentów będzie legendarny producent Jerry Bruckheimer ("Piraci z Karaibów", "Armageddon", "Gliniarz z Beverly Hills").

Wciąż niewykluczone jest też, że powstanie trzecia część "Skarbu narodów", której powstanie zapowiadane jest co jakiś czas. Film znajduje się aktualnie na etapie pisania scenariusza, którego autorem będzie Chris Bremner ("Bad Boys for Life"). To jeden z kilku projektów kontynuacji znanych serii, z jakimi związany jest ten scenarzysta. Bremner ma napisać również scenariusze takich filmów jak "Bad Boys 4" czy nowa wersja "Różowej Pantery".

Dziesięcioodcinkowy serial "Skarb narodów" będzie miał premierę na platformie Disney+. Tam pojawią się też inne serialowe kontynuacje hitów sprzed lat, m.in. filmów "Willow", "Potężne Kaczory" czy "Turner i Hooch" oraz serialu "Doogie Howser, lekarz medycyny".