Tom Cruise jako guru sekty

Tom Cruise od wielu lat stoi na czele "ruchu religijnego". Scjentologia koncentruje się na pozyskiwaniu gwiazd z myślą o zapewnieniu im tak zwanych "ambasadorów" religii, którzy w wywiadach będą dawać świadectwa wiary. Głowy scjentologii wychodzą z założenia, że "kościół to biznes, a przecież, jak w każdym biznesie, dobrze mieć celebrytów, którzy będą go reklamować".

Byli członkowie sekty mówią o praniu mózgów, żerowaniu na ludzkiej naiwności i systemowym wykorzystywaniu zazwyczaj znanych i zamożnych osobistości. Zupełnie inaczej odnosi się do scjentologii Tom Cruise. Głosi świadectwo o tym jak "wiara" wpłynęła na jego życie i zawdzięcza jej wszystkie osiągnięcia.

Wszystko co mam jako mężczyzna, jako ojciec, jako artysta, zawdzięczam scjentologii. Konflikty, smutki, problemy w relacjach międzyludzkich, wszystko to zniknęło z mojego życia, gdy odkryłem scjentologię mówił kilka lat temu Tom Cruise podczas przemówienia do hiszpańskich scjentologów w Madrycie

Reklama

Dla Cruise'a scjentologia to "narzędzia, które działają. Rozwiązania, które można zastosować do rozwiązania problemów w życiu".

Tom Cruise: Rodzina uwikłana w sektę

Tom Cruise i Nicole Kidman pobrali się pod koniec 1990 roku. W czasie trwania małżeństwa adoptowali dwoje dzieci: Isabellę "Bellę" Jane i syna Connora. Aktorzy rozwiedli się w 2001 roku. Podobno jednym z powodów rozstania, było rosnące zainteresowania Cruise'a scjentologią.

Zdjęcie Nicole Kidman i Tom Cruise / Barry King/WireImage / Getty Images

Nicole Kidman nie podzielała wiary męża, co prawdopodobnie doprowadziło do ich rozstania. Dodatkowo, podobno to właśnie scjentologia uzmysłowiła Tomowi, że z "niewierną" Nicole nie zazna pełni szczęścia.

Po rozwodzie dziećmi zajął się Tom. Aktor uniemożliwiał byłej żonie kontakt z pociechami. Poskutkowało to drastycznym pogorszeniem ich relacji z matką. Nicole Kidman nie została nawet zaproszona na ślub własnej córki w 2015 roku. Bella Cruise poszła w ślady ojca i jest aktywną działaczką kościoła scjentologicnzego. Jej brat, Connor Cruise jest zapalonym wędkarzem i również scjentologiem.

Tom Cruise i Katie Holmes: Jak się poznali?

Tom Cruise i Katie Holmes poznali się w 2005 roku, lecz aktorka już rok wcześniej mówiła o nim w wywiadzie:

"Myślę, że każda mała dziewczynka marzy o (swoim ślubie). Kiedyś myślałam, że poślubię Toma Cruise'a" - powiedziała magazynowi "Seventeen".

Zdjęcie Katie Holmes i Tom Cruise / Robert Evans/Handout via WireIma / Getty Images

W maju 2005 roku Cruise oficjalnie ogłosił, że jest w związku z Holmes, a w czerwcu tego samego roku aktorka zmieniła wyznanie - dołączyła do scjentologów. Również w czerwcu ogłosili zaręczyny po zaledwie ośmiu tygodniach od pierwszego spotkania.

Tom Cruise wybrał Katie Holmes przez... casting?

Ten związek odbił się szerokim echem w mediach. Spekulowano, że Katie Holmes została wybrana poprzez... casting na żonę, który miał na celu wybrać najbardziej uległą i podatną na wpływ kandydatkę. Cruise opowiadał przed ślubem w 2006 r., o tym, jaki jest z nią szczęśliwy. W tym samym roku przyszła na świat ich córeczka.

Po niespełna 6 latach Holmes pokazała siłę i porzuciła Cruise'a. Kobieta rozwiodła się z aktorem, a tym samym stała się wrogiem numer jeden byłych współwyznawców. Zyskała prawo do opieki nad ich córką, Suri.

Zdjęcie Katie Holmes i Tom Cruise / Kevin Winter / Getty Images

Suri Cruise: Co dziś robi?

Suri Cruise została niegdyś okrzyknięta najbardziej rozpieszczonym sławnym dzieckiem. Jako córka znanych aktorów, nie mogła narzekać na brak pieniędzy. Co więcej, od najmłodszych lat chętnie korzystała z majątku rodziców. W dzieciństwie mogła pochwalić się ogromną garderobą, pokaźną kolekcją butów i imponującym domkiem na drzewie, którego wartość wyceniono na sto tysięcy dolarów.

W dzieciństwie Suri znana była między innymi z niepohamowanego temperamentu, którego skutkami bywały histeryczne awantury w miejscach publicznych. Jednak jej rodzice zdawali się na nie nie reagować, twierdząc, że ich córka ma prawo do wyrażania swoich opinii w każdy możliwy sposób.

Po rozwodzie rodziców Suri Cruise postanowiła zamieszkać ze swoją matką w Nowym Jorku. Przeprowadzka miała wielki wpływ na zachowanie dziewczynki. Matka Suri dokłada wszelkich starań, by dziewczynka poznała, czym jest prawdziwe życie. Nie tylko nakazała jej podróżowanie wyłącznie komercyjnymi liniami lotniczymi, ale też zachęciła do wzięcia udziału w akcjach charytatywnych. Katie Holmes i jej córka wspierają organizacje non profit, walczące o równość społeczną. Były też wolontariuszkami w greckim obozie dla uchodźców.

Prasa donosi, że Tom Cruise po rozwodzie z Kate Holmes przestał się interesować córką, większą uwagę poświęcał scjentologii.

Zdjęcie Katie Holmes i Tom Cruise / Jon Kopaloff/FilmMagic / Getty Images

Suri świadoma tego, że cieszy się ogromnym zainteresowaniem mediów, powoli zaczyna stawiać pierwsze kroki w świecie show-biznesu. Mimo młodego wieku, ma już za sobą pierwszy występ aktorski i zawzięcie walczy o miejsce w celebryckim gronie.