Ryan Gosling i Eva Mendes to para, której relacja od lat budzi zainteresowanie fanów i mediów. Choć należą do grona największych gwiazd Hollywood, skutecznie chronią swoją prywatność, unikając blasku fleszy i medialnych sensacji. Mimo to ich związek uchodzi za jeden z najbardziej stabilnych w branży filmowej. Jak wygląda historia ich miłości i co sprawia, że wciąż są razem?

Ryan Gosling i Eva Mendes: związek, który narodził się na planie

Para poznała się w 2011 roku na planie filmu "Drugie oblicze". Chemia między nimi była tak silna, że szybko zaczęto spekulować o ich romansie. Jednak Gosling i Mendes nie afiszowali się ze swoim uczuciem. Unikali publicznych wystąpień i nie komentowali swojego życia prywatnego.

Przez lata fani zastanawiali się, czy wzięli ślub. Oficjalne potwierdzenie przyszło dopiero w 2022 roku, gdy Eva Mendes w jednym z wywiadów nazwała Ryana swoim "mężem". Dodatkowo, na Instagramie opublikowała zdjęcie tatuażu z napisem "de Gosling", co było subtelnym, ale wymownym potwierdzeniem ich relacji.

Ryan Gosling i Eva Mendes: rodzina na pierwszym miejscu

Gdy w 2014 roku na świat przyszła ich pierwsza córka, Esmeralda, życie pary zmieniło się na zawsze. Gosling, który wcześniej unikał rozmów o ojcostwie, w jednym z wywiadów przyznał, że to właśnie Eva sprawiła, że poczuł się gotowy na założenie rodziny.

Dwa lata później powitali na świecie drugą córkę, Amandę-Lee. Mendes postanowiła wówczas zrezygnować z kariery aktorskiej, aby skupić się na wychowaniu dzieci. Od tamtej pory nie wystąpiła w żadnym filmie, choć nie wyklucza powrotu na ekran w przyszłości.

"Nie wiem, kiedy wrócę. Może jeśli pojawią się interesujące role. Odeszłam 10 lat temu i na razie skupiam się na rodzinie" - mówiła w programie "Good Morning America".

Mimo rezygnacji z aktorstwa, Mendes pozostaje aktywna zawodowo. Rozwija własne biznesy, tworząc kolekcje ubrań, akcesoria do domu i książki dla dzieci.

Ryan Gosling i Eva Mendes: dowody miłości w blasku reflektorów

Choć rzadko pokazują się razem publicznie, nie brakuje momentów, w których okazują sobie wsparcie. Jednym z najbardziej wzruszających gestów była przemowa Ryana Goslinga podczas odbierania Złotego Globu za rolę w "La La Land" w 2017 roku. Aktor publicznie podziękował Mendes za to, że w czasie jego pracy na planie, to ona zajmowała się ich córkami.

Kolejny uroczy moment wydarzył się podczas promocji filmu "Barbie". Mendes, choć nie pojawiła się na premierze, aktywnie wspierała męża w mediach społecznościowych. Jej humorystyczne posty, w których żartobliwie odnosiła się do roli "Kena", rozbawiły fanów i pokazały, jak silna jest ich relacja.

Ich miłość opiera się na wzajemnym szacunku, wsparciu i prywatności, którą tak skrupulatnie chronią. Może właśnie dlatego od ponad dekady uchodzą za jedną z najbardziej harmonijnych par w Hollywood.

