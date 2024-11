Demi Moore i Ashton Kutcher przez lata byli jedną z najbardziej fascynujących par w Hollywood. Różnica wieku między nimi, burzliwy rozwój związku i ostateczny rozpad małżeństwa sprawiły, że ich historia miłości do dziś budzi emocje. Jak zaczęła się ich relacja i co doprowadziło do jej zakończenia?

Demi Moore i Ashton Kutcher: początki związku

Demi Moore poznała Ashtona Kutchera w 2003 roku, na przyjęciu u wspólnych znajomych. Ona miała wtedy 40 lat, on - 25. Choć różnica wieku była znaczna, para szybko nawiązała romantyczną relację. Ashton wkrótce stał się nie tylko partnerem, ale również bliskim przyjacielem jej trzech córek z małżeństwa z Bruce’em Willisem.

Reklama

"Gdy poznałam Ashtona, poczułam się tak, jakbym dostała drugą szansę od losu" - wspominała Demi w swojej autobiografii "Inside Out". Aktorka była wtedy u szczytu sławy, a jej relacja z młodszym aktorem stała się jednym z ulubionych tematów mediów.

Zdjęcie Demi Moore i Ashton Kutcher / Kevin Winter / Getty Images

Ile lat miała Demi Moore, gdy poślubiła Ashtona Kutchera?

Demi Moore miała 42 lata, gdy w 2005 roku powiedziała "tak" Ashtonowi Kutcherowi podczas intymnej ceremonii w ich domu w Beverly Hills. Ashton miał wtedy zaledwie 27 lat. Małżeństwo uchodziło za jedno z najbardziej zaskakujących w Hollywood, ale przez pewien czas wydawało się, że różnica wieku nie ma dla nich znaczenia.

Aktorka opisywała ich związek jako wyjątkowo intensywny. "Czułam się tak, jakbym cofnęła się w czasie, by przeżyć młodość na nowo" - wyznała. Para wspólnie podejmowała próby powiększenia rodziny, co jednak zakończyło się tragedią.

Próbując stworzyć rodzinę

W trakcie małżeństwa Demi i Ashton próbowali mieć dziecko. Aktorka przeszła in vitro, a także inne terapie, by zajść w ciążę. Niestety, w wieku 42 lat straciła dziecko w szóstym miesiącu ciąży. To traumatyczne doświadczenie odcisnęło piętno na ich relacji.

"Byłam zdruzgotana. To było jak utrata sensu życia" - mówiła Demi w jednym z wywiadów. W tamtym czasie próbowała skupić się na relacji z Ashtonem, stawiając go na pierwszym miejscu, ale napięcia między nimi zaczęły narastać.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Symfonia o umieraniu" [trailer] materiały prasowe

Problemy w związku i zdrady

Związek Demi Moore i Ashtona Kutchera zaczął się psuć, gdy różnice między ich oczekiwaniami i stylami życia stały się bardziej widoczne. W autobiografii aktorka opisała, że Ashtonowi nie odpowiadała presja, jaką niosło za sobą bycie mężem starszej od siebie kobiety, która była już ikoną Hollywood.

W 2010 roku media doniosły o zdradzie Ashtona z młodszą kobietą, co Demi potwierdziła w swojej książce. Opisała również, jak Ashton tłumaczył swoje postępowanie wcześniejszymi eksperymentami w ich związku, na które sama przystała. "Chciałam być idealną żoną i spełniać jego oczekiwania" - wyznała.

W 2011 roku, w rocznicę ich ślubu, Ashton miał dopuścić się kolejnej zdrady. Dla Demi było to ostatecznym ciosem. "Czułam, że już nie mogę dalej tak żyć" - napisała.

Rozwód i nowe początki

Para ogłosiła rozstanie w 2011 roku, a rozwód został sfinalizowany dwa lata później. Ashton Kutcher wkrótce zaczął spotykać się z Milą Kunis, którą znał jeszcze z czasów wspólnej pracy nad serialem "Różowe lata 70.". Demi Moore natomiast skupiła się na swoim zdrowiu psychicznym i zawodowym powrocie na szczyt.

Ashton, wspominając swoje małżeństwo z Demi, nazwał rozwód "największą porażką w życiu". W rozmowie z magazynem "Esquire" wyznał, że proces rozpadu związku był dla niego niezwykle trudnym doświadczeniem. Jednocześnie dodał, że zawsze szanował i cenił więź, jaką miał z jej córkami, które traktował jak własne.

Zobacz też:

Demi Moore: Operacje plastyczne? Dopiero po latach się przyznała. "Miałam obsesję"

Demi Moore zdradza informacje o zdrowi Bruce'a Willisa. W jakim stanie jest ikona kina akcji?

Co dziś robią gwiazdy serialu "Różowe lata 70."? Niektórzy wykorzystali swoją szansę!