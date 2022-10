Mila Kunis i Ashton Kutcher: Kumple z planu

Gdy się poznali, ona miała 14 lat, a on 19. W kultowym serialu "Różowe lata 70." (1998-2006) wcielali się w zakochaną parę nastolatków. W ramach produkcji dosłownie dorastali na ekranie, łączyła ich wtedy czysto przyjacielska relacja.

"Pierwszy raz w życiu całowałam się właśnie z nim" - wyznała po latach Kunis. Pocałunek miał miejsce właśnie na planie serialu. Dla Kunis było to porostu kolejne aktorskie wyzwanie, jednak Kutcher wspomina te wydarzenia nieco inaczej.

Reklama

"Zachowywała się, jakby robiła to już tysiąc razy" - stwierdził. "Byłem więc bardzo zdenerwowany" - dodał. Partnerkę z planu traktował jak młodszą siostrę, ale po latach przyznał, że miał motyle w brzuchu.

Po zakończeniu serialu w 2006 roku, każde z nich poszło jednak w swoją stronę.

Zdjęcie Wilmer Valderrama, Topher Grace, Laura Prepon, Danny Masterson, Mila Kunis i Ashton Kutcher w 1998 roku / Ron Galella Collection via Getty Images / Getty Images

Miłość pojawiła się niespodziewanie

Aktorzy zaczęli spotykać się w 2012 roku, kilka miesięcy po burzliwym rozstaniu Kutchera z Demi Moore.

W 2013 roku magazyn "FHM" uznał Milę Kunis za najseksowniejsza kobietę świata. W uzasadnieniu napisano: "Mila jest najładniejszą, najbardziej interesującą i najbardziej zabawną gwiazdą filmową". Aktorską popularność zdobyła dzięki roli Jacqueline "Jackie" Burkhart w serialu "Różowe lata siedemdziesiąte". Użycza również głosu Meg Griffin w serialu animowanym "Głowa rodziny".



Ashton Kutcher to z kolei najlepiej zarabiający aktor w amerykańskiej telewizji. Gwiazdor serialu "Dwóch i pół" od czerwca 2012 r. przez dwanaście miesięcy zainkasował 24 mln dolarów - wyliczył wtedy magazyn 'Forbes". Chociaż za swoje inne role Ashton "zgarnął" sporo Złotych Malin, fani i tak go kochają.

Ponoć już na początku ich relacji obiecali sobie, że nigdy nie wezmą ślubu. Wkrótce później stanęli jednak na ślubnym kobiercu. Pobrali się 4 lipca 2015 roku z dala od blasku fleszy.



Warto dodać, że Topher Grace, Mila Kunis, Ashton Kutcher, Laura Prepon i Wilder Valderrama powrócą w kontynuacji kultowej produkcji "Różowe lata 70.". Dziesięcioodcinkowa produkcja, która powstaje na zlecenie Netfliksa, będzie nosić tytuł "That '90s Show".

Zdjęcie Obsada serialu "Różowe lata 70." / FOX Image Collection via Getty Images / Getty Images

Mila Kunis i Ashton Kutcher: Gdy wyznał jej miłość, był kompletnie pijany

Ashton Kutcher realizuje obecnie serię filmików pod hasłem "Our future selves", które dokumentują jego przygotowania do maratonu nowojorskiego. Z tego powodu zaprasza gości, z którymi rozmawia o sporcie. Nagrania te można zobaczyć za pośrednictwem aplikacji Peloton App oraz na tiktokowym profilu Onepeloton. Ostatnim gościem Kutchera był piosenkarz country, Kenny Chesney. Rozmawiali ze sobą w trakcie biegu na bieżni. W trakcie rozmowy Kutcher zdobył się na osobiste wyznanie.

"Po raz pierwszy powiedziałem mojej żonie, że ją kocham, słuchając 'You and Tequila'" - wyznał Chesneyowi, wspominając tym samym jego przebój z 2010 roku.

"Mogłem wypić trochę za dużo tequili. Zjawiłem się pijany w jej domu o drugiej nad ranem i po prostu zacząłem krzyczeć: 'Ty i tequila doprowadzacie mnie do szaleństwa!'" - wspominał. Właściwe wtedy postanowił po raz pierwszy wyznać swojej ukochanej miłość. "Powiedziałem jej, że ją kocham, na co ona: 'Nie mów tego, jeśli nie mówisz tego na serio. Czy będziesz mnie kochać rano, kiedy obudzisz się trzeźwy?'" - relacjonował Kutcher.

"Obudziłem się następnego ranka i powiedziałem: 'Nadal cię kocham'". Zdecydowanie zaskoczony Chesney przyznał wtedy rozbawiony, że nie zdawał sobie sprawy z tego, jaki ślad odcisnął w życiu uczuciowym Ashtona i Mili.

Zdjęcie Ashton Kutcher, Mila Kunis / PG / Splash News/EAST NEWS / East News

Mila Kunis i Ashton Kutcher pomagają Ukrainie

"Przyjechałam do Ameryki jako dziecko. Zawsze uważałam się za dumną Amerykankę. I choć jestem dumną Amerykanką, nigdy nie czułam większej dumy z powodu tego, że jestem też Ukrainką. Wydarzenia w Ukrainie, są druzgocące. Nie ma miejsca na tym świecie na tego rodzaju niesprawiedliwy atak na ludzkość" - podkreśliła gwiazda tuż po inwazji.

Mila Kunis i Ashton Kutcher niemal natychmiast po ataku zaangażowali się w organizację pomocy. Sami przekazali 3 mln dol., a także zorganizowali zbiórkę pieniędzy, podczas której zebrali ponad 34 mln dol. Za wsparcie otrzymali podziękowania od prezydenta Ukrainy: "Jestem wdzięczny za ich wsparcie. Pod wrażeniem ich determinacji. Inspirują świat" - napisał Wołodymyr Zełenski.

Zdjęcie Ashton Kutcher i Mila Kunis / Allen Berezovsky/Getty Images / Getty Images

Aktorska para postanowiła zwiększyć także świadomość własnych dzieci. "Nie znam języka ukraińskiego. Kiedy mieszkałam w Ukrainie, była jeszcze 'pod parasolem' ZSRR, więc mówiłam po rosyjsku, wszyscy mówiliśmy" - wyjaśniała aktorka. Podkreśliła też, że jej dzieci rozumieją ten język, bo porozumiewa się w nim z bliskimi.

"Kiedyś nie sądziłam, że kultura kraju, z którego pochodzę, ma tak duże znaczenie. Teraz mam na to zupełnie inny pogląd" - podkreśliła gwiazda.

Mila Kunis i Ashton Kutcher posiadają dwoje dzieci - 7-letnią córkę Wyatt Isabelle oraz 5-letniego syna Dimitria Portwooda. Od momentu wybuchu wojny rodzice starają się częściej uświadamiać swoje dzieci w kwestii ich pochodzenia. "Jesteście w połowie Ukraińcami, w połowie Amerykanami" - mówią im, a dzieci zdają się to rozumieć.

O swoim pochodzeniu, historii rodziny, a także o tym, co poczuła, gdy dowiedziała się o agresji Rosji na Ukrainę, aktorka opowiedziała na nagraniu, które dostępne jest w serwisie Twitter.